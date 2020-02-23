Назван ТОП-3 лучших «заряженных» хетчбэков

Пик популярности «горячих» хетчбэков пришелся на 90-е годы прошлого века. Однако вопреки расхожему мнению, данный сегмент сегодня вовсе не пустует и представлен немалым количеством достойных «заряженных» моделей. «Автоновости дня» изучили мнение специалистов и составили ТОП-3 лучших «заряженных» хетчбэков последних лет.

Volkswagen Golf R

Немецкий горячий хетчбэк берет свою основу еще с тех самых прародителей жанра из конца 80-х, однако сегодня авто напичкано современными технологиями и имеет полный привод. Под капотом «немца» располагается 2.0-литровый турбированный мотор мощностью в 310 л.с. и с крутящим моментом в 380 Нм.

Наличие привода на все колеса позволяет показывать хорошие показатели в разгоне до 100 км/час. Эту процедуру авто выполняет за 4.7 секунды. Максимальная же скорость ограничена на 250 км/час.

Honda Civic Type R

Японский хот-хетч тоже имеет внушительную родословную благодаря предыдущим поколениям. Современный хетчбэк сменил традиционную «атмосферную» идеологию на применение турбонаддува. Благодаря этому отдача 2.0-литрового агрегата достигает 320 лошадиных сил и 400 Нм вращающего момента.

К сожалению, разгон до «сотни» не столь впечатляющ из-за переднего привода. Вместе с тем, 5.7 секунды – прекрасный результат для монопривода. Максимальная скорость наоборот, велика и превышает 270 километров в час.

Audi RS3

А вот кто действительно умеет «выстреливать» с места – так это немецкий премиальный хетчбэк Audi RS3 Sportback. Фирменный полный привод Quattro позволяет полностью реализовать высокую мощность в 400 лошадиных сил, которую выдает 2.5-литровый турбомотор. Крутящий момент достигает 480 ньютон на метр.

Такая энерговооруженность позволяет Audi RS3 ускоряться до «сотни» чуть более, чем за 4 секунды, что сравнимо с полноценными суперкарами. Правда, ограниченная электроникой «максималка» составляет «всего» 250 км/час.

Отметим, что полноприводные модели заметно выигрывают в ускорении, однако, отличная ходовая часть позволяет моноприводной Type R отыгрываться на поворотах благодаря отличной управляемости.