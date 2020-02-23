Не разгуляешься возрождение Изумрудного парка Барнауле может затянуться из-за недостатка финансирования

На благоустройство трех выбранных горожанами общественных территорий Барнаула, среди которых и парк «Изумрудный», в этом году выделят 65 млн рублей в рамках федеральной программы. Такую сумму анонсирована мэрия Барнаула, и это гораздо меньше, чем в прошлом году. В связи с этим полная реализация проекта восстановления парка может затянуться. Руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев, курирующий Изумрудный, рассказал ИА «Банкфакс», что уже в ближайшие дни будет заказана разработка проектно-сметной документации, которая обозначит объемы работ и необходимого финансирования, исходя из которых станет ясно, как долго продлится реновация.

На благоустройство трех объектов по нацпроекту «Жилье и городская среда» Барнаулу в прошлом году было выделено 108 млн рублей. За эти деньги были проведены работы на двух участках аллеи на улице Георгия Исакова и в сквере на улице Панфиловцев, 22. Как сообщается на сайте мэрии, в текущем году на благоустройство предполагается получить 65 млн рублей, хотя ранее чиновники рассчитывали на 100 млн рублей. На эту сумму нужно облагородить три зоны, вошедшие в программу – Изумрудный парк, Мизюлинскую рощу и зеленую зону на пересечении улиц Ускова и Взлетной. При этом от последнего участка власти еще могут отказаться, если на него потребуется много денег, что вполне вероятно, поскольку общественное пространство здесь придется создавать с нуля. Но даже в случае отказа от одного из объектов сумма в 65 млн рублей кажется недостаточной для приведения в порядок двух парковых зон обще площадью около 51 га, находящихся в полном упадке. Особенно очевидным это становится при сравнении со средствами, выделенными в прошлом году.

Как бы то ни было, в данный момент неизвестно, сколько денег получит каждый объект. Владислав Вакаев рассказал «Банкфаксу», что мэрия Барнаула предупреждала его о сокращении финансирования программы. Он отметил, что проектно-сметную документацию Изумрудного краевой Фонд имущества закажет уже в ближайшее время, предположительно до конца февраля. Когда проект будет готов, станет ясно, на что пойдут выделенные в рамках программы деньги. Однако, судя по словам Вакаева, городские чиновники не рассчитывают, что на имеющиеся средства удастся полностью облагородить парк. «Предварительно мы говорили о дорожках и освещении», — уточнил руководитель Фонда имущества.

Вместе с тем, одной из немаловажных статей расхода проекта может стать реконструкция пруда, который в данный момент находится в запущенном состоянии. Владислав Вакаев рассказал, что эксперты, привлеченные мэрией, оценили его восстановление на сумму в 50 млн рублей. С его слов, названная цена является условной и приблизительной. Он подчеркнул, что пруд – одно из главных мест притяжения в парке, которое хотят видеть посетители, но отремонтировать его постараются по экономичному варианту, если это возможно. «Мне бы хотелось видеть его в общем проекте, но это сложное гидротехническое сооружение. Проблема пруда в том, что оттуда уходит вода. Нам надо понять, где она уходит и как можно решить эту проблему малыми затратами. Если это возможно, надо будет выбирать такой вариант. Я сторонник решить проблему малой кровью и там, где можно, сэкономить», — отметил руководить Фонда имущества.

Также он рассказал, что само «возрождение» Изумрудного будет проходить в несколько этапов. Первым станут работы, которые будут сделаны за деньги, выделенные городу по федеральной программе. Во-вторых, предстоят работы по дендроплану, высадка деревьев и озеленение. Владислав Вакаев сказал, что, вероятно, этой весной деревья уже не успеют посадить, в связи с чем эти работы могут отложить до осени. Соответственно, деньги на это могут пойти уже из краевой казны. Вдобавок, перед высадкой деревьев необходимо провести земляные работы, подготовить почву, например, в том месте, где велись рубки.

Таким образом, полное восстановление Изумрудного парка может затянуться как минимум до 2021 года. В текущем году на его территории, вероятнее всего, сделают лишь сеть тропинок и уличного освещения, что потребует также проведения коммуникаций. Также в планах у Владислава Вакаева своими силами сделать несколько легковозводимых конструкций для общественного пользования, которые не потребуют большого количества ресурсов, например, амфитеатр, чтобы можно было проводить мероприятия. Впрочем, более точно оценить сроки «возрождения» парка можно будет после разработки проектно-сметной документации.

Добавим также, что в ноябре прошлого года руководитель Фонда имущества объявил конкурс на замещение должности заместителя по общественным проектам. Владислав Вакаев рассказал, что в данный момент он приостановлен из-за трудностей финансирования. В данный момент он ограничен в расширении штата. С его слов, для организации работы в Изумрудном необходимо еще шесть человек: подсобный рабочий, комендант и пр. Вакаев сказал, что постарается добиться расширения штатного расписания в скором времени.