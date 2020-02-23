У які європейські країни українці можуть їздити без віз

Уже два з половиною роки українці можуть подорожувати у Шенгенську зону без віз. За цей час безвізовим режимом скористалося сотні тисяч українців.

Для безвізових поїздок вам потрібен біометричний закордонний паспорт, пише 24 канал.

Подорожувати без віз можна всіма країнами ЄС, за винятком Ірландії. Безвізовий режим поширюється також на Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію, які не входять до Євросоюзу. Не потрібні також візи і для подорожей в низку європейських країн, які входили до складу СРСР та Югославії, і ще не стали членами Об’єднаної Європи.

Водночас, для подорожі у Великобританію (як і в Ірландію) потрібна віза.

Пропонуємо дослідити карту країн, кордони яких відкриті перед українцями.

Безвізовий режим для України 2020: список країн: Австрія, Албанія, Андорра, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Ватикан, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Північна Македонія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Сербія (однак в’їзд з боку Косово заборонено), Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швеція, Швейцарія.