И здесь Россия. Госдеп назвал виновного в фейках о коронавирусе

МОСКВА, 22 февраля/ Радио Sputnik. В госдепе США считают, что в соцсетях существует множество аккаунтов, якобы связанных с Россией, которые проводят кампанию по дезинформации о коронавирусе, передает агентство France Presse со ссылкой на источники в ведомстве.

Предполагается, что кампания предназначена для продвижения теории, что за вспышкой COVID-19 стоят США, с тем. что навредить имиджу Вашингтона.

С учетом этого предположения американские дипломаты теперь будут бороться с фальшивыми аккаунтами в Twitter, Facebook и Instagram, которые якобы распространяют подобную дезинформацию.

«Намерение России – посеять раздор и нанести ущерб американским институтам и союзам изнутри, в том числе с помощью тайных и насильственных кампаний, оказывающих пагубное влияние», – сказал в интервью агентству исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по Европе и Евразии Филип Рикер.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-2019.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, 20 тысяч 659 человек излечились и выписаны из больниц.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Италии от коронавируса умер второй заболевший.