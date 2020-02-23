Эвакуированные с лайнера Diamond Princess россияне прибыли в Казань

Восемь граждан РФ, пассажиров круизного лайнера Daimond Princess, стоящего на карантине в японском порту, эвакуированы в Россию. Их разместят на 14-дневный карантин в Казани.Новости о коронавирусе на сегодня, 23 февраля 2020«Все эвакуированные российские граждане, а также лица, осуществляющие эвакуацию, в течение 14 дней будут находиться в карантине под медицинским наблюдением в городе Казани в специализированном учреждении, где созданы все условия для комфортного нахождения. В ходе карантина будет проведена диагностика на наличие нового коронавируса», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Вывоз граждан России был организован с соблюдением всех противоэпидемических норм при поддержке российского МИДа, представителей Роспотребнадзора и посольства Японии. Эвакуация произведена авиационными силами МЧС. На данный момент в Россию вернулись восемь соотечественников, сейчас они все находятся под медицинским наблюдением в Казани, где пробудут в течение 14 дней. По словам Голиковой, состояние зараженных россиян стабильное, заболевание протекает без осложнений.

На судне заболело коронавирусной инфекцией уже три россиянина, они остаются в Японии. Как утверждают российские власти, их здоровью ничего не угрожает, заболевание протекает в лёгкой форме.Россия ответила на сообщения о дезинформацииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала заявление насчет обвинений России в дезинформации о коронавирусе.Ранее издание The Guardian сообщило, что фейковые аккаунты в Twitter, Facebook и Instagram распространяют конспирологические теории о том, что именно США ответственны за создание вируса, который является биологическим оружием, разработанным ЦРУ. СМИ приводит мнение американских чиновников, утверждающих, что эти измышления – это часть кампании по дезинформации, которую проводит Россия.Комментируя публикацию The Guardian, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения о том, что Госдепартамент считает Россию причастной к распространению дезинформации о вспышке коронавируса, «намеренным вбросом».