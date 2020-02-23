В Сирии за сутки зафиксировано 36 обстрелов

За прошедшие сутки на территории Сирии было зафиксировано 36 обстрелов, об этом заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв.«За прошедшие сутки зафиксировано 36 обстрелов боевиками мирных населенных пунктов», — рассказал Журавлев.По словам руководителя ЦПВС, боевики обстреляли пять населённых пунктов в провинции Алеппо, девять — в провинции Латакия, а также пять — в провинции Идлиб и пять — в провинции Хама.Новости Сирии: Эрдоган вновь угрожаетТурция планирует прибегнуть к более решительным мерам в Сирии, заявил президент Реджеп Эрдоган во время выступления в Измире, трансляцию которого вёл телеканал NTV.»Борьба даётся нам непросто, у нас гибнут люди. Мы сталкиваемся с новыми ловушками. Мы предпримем более решительные шаги», — заявил Эрдоган.Он также сообщил, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным, а также переговоров с французским лидером Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель Турция определила «дорожную карту» по Сирии.Какие конкретно меры будут приняты, Эрдоган не сообщил, однако отметил, что Анкара «не будет подчиняться сценариям глобальных держав».Турецкий лидер также отметил, что «политика Турции в Сирии и Ливии является не авантюрой, а требованием национальных интересов» его страны.

Обзор боев в Сирии на сегодня, 23.02.2020Турецкие военные автоколонны протяженностью в несколько километров вошли в провинцию Идлиб, об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв.Все основные транспортные артерии на севере провинции (Идлиб) в течение последних нескольких недель функционировали в штатном режиме, что позволило осуществить переброску на территорию зоны деэскалации из Турецкой Республики конвоев, длиной в несколько километров, — сказал Журавлёв.В последнее время между Москвой и Анкарой возникли разногласия по поводу зоны деэскалации в Идлибе, где ситуация постепенно развивается в пользу первой, поскольку Сирийская арабская армия продолжает успешное наступление.Турция обвиняет ВС САР и их союзников в нанесении ударов по мирным целям и позициям турецких военных в Идлибе, требуя от официального Дамаска вывести свои войска из зоны деэскалации.Россия в свою очередь отвечает, что сирийская армия занимается ликвидацией анклава боевиков.19 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Дамаска отвести свои войска на позиции, предшествовавшие наступлению в Идлибе, пригрозив в противном случае начать полномасштабные военные действия на севере Сирии. Он добавил, что наступление может начаться «внезапно, в одну ночь».После широкомасштабного наступления джихадистов на поселок Найраб, стало очевидно, что Эрдоган сдержал свое обещание, так как при штурме населенного пункта по сообщению телеканала аль-Джазира был задействован турецкий спецназ.