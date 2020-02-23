Мужественные и душевные поздравления с 23 февраля в стихах, прозе и смс

Праздник День защитника Отечества сочетает в себе честь, доблесть, мужество, любовь к Родине. С ним поздравляют в первую очередь мужчин, связанных с военной или армейской службой. Также поздравления получают мальчики, юноши, дедушки, коллеги — абсолютно все мужчины друзья и родственники.Шуточные тосты с Днем защитника Отечества в прозе и стихахНалейте мне чего-нибудь покрепче, потому что сегодня мы пьем за здоровье настоящих мужчин — крепких, сильных и смелых защитников Родины. И я вам желаю любви чистой и прозрачной, как вода, счастья, пьянящего, как вино, и здоровья крепчайшего, как спирт. Пусть градус вашей жизни идет по нарастанию, как мною перечисленные напитки. С 23 февраля!***Как вы думаете: кого предпочла Венера из всех своих многочисленных поклонников на Олимпе? Бога войны — Марса! Ведь женщины любят военных.Предлагаю выпить за наши вооруженные силы, друзья!***Мужики, пусть нам всегда светят звезды – звезда удачи, звезда любви, звезда дружбы, звезда коньяка, звезда Отечества и звезды на погонах! С 23 февраля!***В день защитника отечества наших мужчин — коллег поздравляем. За их здоровье фужеры поднимаем. Пусть дела и на работе и в кругу семьи идут отлично, а руководство наградит премией приличной.

***За здоровье раненых,За свободу пленных,За красивых девушекИ за нас, военных!С 23 февраля — поздравления в стихах и коротких СМС***Ты настоящий воин, я-то знаю!Ты смог завоевать меняБез пушки, сабли и коня!Тебя сегодня поздравляю,Мой генерал, любовь моя!***За доброту, любовь и ласкуИ за отцовский твой советТебе, родной наш, мы желаемЗдоровья, счастья, долгих лет.***Есть день прекрасный в феврале,Когда мужчин мы поздравляем, сообщает therussiantimes.com.Нет Дня мужчины на земле,Но мы ошибку исправляем.Сегодня Вам свою любовьНесем мы полными горстями.Мужчины, жизнь без Вас пуста,Тому есть грустные примеры.Для Вас вся наша красота,В любовь мы не теряем веры.Для Вас помада на губах,Мы волосы завивкой губим.И на высоких каблукамСпешим мы к тем, кого мы любим.***С двадцать третьим февраляПоздравим мы мужчин.И быть счастливыми всегдаИм пожелать хотим.Не знайте горя, ссор и бед,Храните близких и друзей,Вперёд ведёт пусть солнца свет,И никаких дождей!***Пусть отвага сердце полнит,Пусть характер будет твёрд,Пусть всегда родные помнят,Будет друг за вас пусть горд.