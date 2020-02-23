Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк изменилось

Состояние Анастасии Заворотнюк изменилось. Такой вывод сделали подписчики ее дочери Анны. Поводом послужило путешествие наследницы «няни Вики» в Рим, откуда девушка охотно выкладывает фоторепортажи.Заворотнюк сегодня, 23.02.2020: новости о состоянии здоровьяВо-первых, отметили поклонники, раз уж у блондинки после исчезновения матери появились свободные деньги на тур в столицу Италии, значит, финансовая ситуация в семье улучшилась. А следовательно, и самочувствие актрисы, на лечение которой ранее уходил весь ее бюджет. Напомним, речь шла о серьезных финансовых трудностях. Во-вторых, решили фанаты, то, что Анна объявилась, это уже хороший знак. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» с прошлого года хранила молчание. Если девушка смогла позволить себе отвлечься и развеяться за рубежом, значит ее мама пошла на поправку.Злопыхатели принялись рассуждать, откуда у наследницы актрисы могли появиться лишние деньги, припомнив предложенный ей Андреем Малаховым гонорар за визит на его ток-шоу. Не исключено, полагают сплетники, что модель после долгих колебаний приняла предложение телеведущего. Так ли это, корреспондент сайта «Комсомольская правда» решила уточнить у редактора программы «Прямой эфир». «Даже если бы это знал, то я естественно не сказал бы вам», — парировал тот.

В то же время представитель Заворотнюк послал журналистов к Малахову. К слову, родственники артистки неохотно контактируют с прессой. Они лишь однажды вышли на связь, подтвердив, что Анастасия больна, но диагноз не уточнили. По слухам, у актрисы и телеведущей — опухоль головного мозга. Самочувствие Анастасии Заворотнюк сейчас, 23 февраляПо социальным сетям разлетелось новое фото мужа страдающей раком актрисы Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева. Его вид настолько напугал фанатов, что они стали задумываться об ухудшающемся состоянии актрисы. Известный фигурист Петр Чернышев не на шутку напугал поклонников. На днях его один из последних снимков обнародовали в сети — его вид оставлял желать лучшего.Целый ряд пользователи интернета обратили внимание на тот факт, что спортсмен абсолютно лишен сил. Об этом «говорят» его впавшие щеки, синяки под глазами и потухший взгляд.Многие предположили, что Петр круглыми сутками ухаживает за тяжелобольной возлюбленной, а на себя у него ни сил, ни времени не остается.Вместе с этим со стороны родственников, о чем ранее сообщал наш сайт n4k.ru, до сих пор нет конкретной информации о текущем самочувствии Анастасии Заворотнюк. Они предпочитают полностью молчать, что провоцирует появление новых слухов о состоянии здоровья актрисы, которая снискала широкую популярность благодаря участию в сериале «Моя прекрасная няня».