Ильнур Закарин начнёт сезон 2020 года с Тура ОАЭ-2020

30-летний российский гонщик Ильнур Закарин впервые выйдет на старт в качестве гонщика команды CCC Team на Туре Объединённых Арабских Эмиратов-2020. Проведя тренировочный лагерь на Тейде, Ильнур Закарин проверит свою форму в гонке, где ему хорошо знаком решающий подъём Джебель-Хафит (Jebel Hafeet), на котором в 2017 году занял 2-е место.

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Ильнур Закарин: «Этот сезон вызывает во мне смешанные эмоции. С одной стороны всё то же самое, всё, что я люблю делать, и чем занимаюсь всю свою жизнь. С другой — всё новое. Межсезонье прошло хорошо. Большую часть времени я провёл с семьёй и детьми. Но также очень продуктивно поработал.

За месяц до старта Тура ОАЭ-2020 мы с Павлом Кочетковым поехали на Тейде, на высоту 2200 м над уровнем моря, тренировались там 16 дней. Сейчас я готов и мотивирован. Перед первой гонкой моего сезона я взволнован и в то же время очень спокоен. Просто хочу показать, что смог. Я хорошо знаю подъём Джебель Хафит, сделаю всё, что в моих силах, чтобы атаковать».

Пётр Вадецки, спортивный директор команды CCC Team: «Мы с нетерпением ждём дебюта Ильнура Закарина на Туре ОАЭ в качестве гонщика команды CCC. В прошлом хорошо выступал на Туре Абу-Даби, а в прошлом году финишировал 7-м на этапе до Джебель Хафит. Ильнур будет нацелен на то, чтобы финишировать в топ-5 генеральной классификации, учитывая, что два финиша в подъём ему подходят».