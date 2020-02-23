Ургант высмеял «обнаженку» от Собчак

По словам ведущего, «совершенно очевидно, что фото сделано случайно».

Телеведущий Иван Ургант отреагировал в своем вечернем шоу на откровенную фотографию, которую Ксения Собчак выложила 14 февраля. Известная любительница провокационных выходок опубликовала «валентинку» в стиле ню вместе с певицей Натальей Чистяковой (Глюкозой) и дизайнером Яной Расковаловой.

На снимке три блондинки руками прикрывают друг другу грудь. Ургант иронично прокомментировал фотографию: «Почему президентская кампания Ксении закончилась два года назад, а предвыборные плакаты появились только сейчас?».

Телеведущий предположил, что Собчак выложила это фото 14 февраля, потому что оно сразу на три праздника подходит: День Святого Валентина, 23 февраля и Прощеное воскресенье.

По словам Урганта, «совершенно очевидно, что фото сделано случайно».

«Девчонки захотели искупаться, никого не видно вокруг. И решили искупаться в чем родила их мать. Но вот в момент неожиданно появляются фотограф, четыре ассистента. Выставили свет — минут сорок. Потом сделали прически, мейкап, еще 30 минут ждали, пока солнце начнет садится», — расскзал свою версию развития событий Ургант.

А когда фотограф начал фотографировать, позировавшие блондинки «только и успели, что прикрыться», заключил ведущий «Вечернего Урганта».

Ранее Ургант в одном из выпусков своего шоу Ургант уже шутил насчет новой программы Собчак «Док-Ток», которая с февраля выходит на Первом канале. Говоря с ведущей программы «Жить Здорово» Еленой Малышевой, ведущий спросил у нее, как можно защититься от напасти, которая обрушилась на страну.

«Самое главное — мыть руки и проветривать помещение. Вы же про коронавирус интересуетесь?» — уточнила Малышева. «Нет, я про приход Собчак на Первый канал. Хотя это то же самое», — ответил Ургант.