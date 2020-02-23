«Россия — великая, но Анкаре нельзя оказываться в её объятиях», — экс-президент Турции о сближении с Москвой

Из-за военной повестки дня, все остальные новости теряются в потоке, а в жизни Турции происходит много интересного. Например, бывший президент страны Абдуллах Гюль (самый близкий соратник Реджепа Тайипа Эрдогана) на днях дал газете Karar большое интервью.

Автор канал «Повестка дня Турции» делится главными мыслями экс-президента Гюля:

1 . Политический ислам утратил свою состоятельность;

2 . Мы обязаны вернуть парламентскую систему правления;

3 . Горжусь протестами Гези;

4 . Приобретение С-400 было ошибкой;

5 . Турция недооценила поддержку России и Ирана в Сирии, Анкара должна была попытаться решить все конфликты политическим путём до октября 2015 года (именно тогда Москва ввела свои войска);

6 . Россия — великая нация и великое государство. Советский союз рухнул, но Россия обновила позиции как в Азии, так и в Европе. И еще можно сказать, что Москва разрабатывает и реализует различную политику, чтобы отомстить за экспансию Запада, которая воспользовалась падением советского режима;

7 . Турция не должна быть врагом России, но и оказываться в объятиях Москвы было бы тоже неправильно.

Также текст можно прочитать на дзен-канале «Берег турецкий» и в телеграме «Повестка дня Турции»



первая полоса газеты Karar

главная фотография из сайта evrensel.net