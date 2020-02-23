Умер создатель Lego-фигурки человека Кнудсен

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Создатель популярной Lego-фигурки человека Йенс Нигард Кнудсен умер в возрасте 78 лет в Дании. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на бывшего коллегу Кнудсена Нильса Милана Педерсена.

По имеющейся информации, мужчина скончался от бокового амиотрофическего склероза.

Кнудсен известен тем, что в течение более чем 30 лет был дизайнером датской компании Lego Group. В конце 70-х годов он создал знаменитую мини-фигурку с двигающимися руками и ногами.

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