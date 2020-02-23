Советник Трампа высказался насчет данных о «российском вмешательстве»

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Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил, что не знает о попытках России поддержать нынешнего американского лидера на выборах главы государства, которые пройдут осенью этого года. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Он отметил, что у него имеется хороший доступ к данным американской разведки.

О’Брайен подчеркнул, что не видел каких-либо сведений о том, что российская сторона делает все возможное, чтобы Трамп остался на второй срок.

Ранее СМИ сообщали, что Россия якобы пытается предпринять все возможное, чтобы Трамп был переизбран.

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