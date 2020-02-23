Порошенко заявил, что Путин «опаснее коронавируса»

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Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, июнь 2019…
РИА «Новости»
Бывший лидер Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter назвал президента России Владимира Путина «опасным врагом» и заявил, что российский лидер представляет «куда большую опасность, чем коронавирус».
Порошенко заявил, что глава России намерен забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу.
По словам экс-украинского лидера, чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть в его глаза.
Порошенко также выразил сожаление, что нынешняя власть уделяет слишком много внимания вирусологии, не замечая атаки Путина.
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Шкода, що нинішня влада занурилася у прикладну вірусологію, і традиційно мовчки пропускає атаки Путіна. Путін – куди більша небезпека, ніж коронавірус. Тому закликаю владу у цій ситуації не мовчати.
— Петро Порошенко (@poroshenko) February 21, 2020
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