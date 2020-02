Помощник Трампа ответил на заявления о вмешательстве России в выборы

Роберт О’БрайенФото: Jonathan Ernst / REUTERS

Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен прокомментировал слухи о якобы попытках России вмешаться в выборы для переизбрания Дональда Трампа. Об этом он заявил телеканалу ABC News.

Он рассказал, что, несмотря на имеющийся у него высокий уровень доступа, никаких подобных разведданных не видел.

Информация, появляющихся в различных американских СМИ касательно вмешательства России в предстоящие выборы, кардинально различается. Так, по утверждению The New York Times, Москва действует в интересах Дональда Трампа. The Washington Post, в свою очередь, писала о ставке России на демократа Берни Сандерса.

22 февраля Трамп заявил, что демократы в Конгрессе начинают кампанию по дезинформации. По его словам, фейковые новости о том, что Россия симпатизирует Сандерсу, помогут им сместить кандидатуру с выборов. Представители Демократической партии намеренно сообщают, что Россия хочет победы Трампа или Сандерса.