«Вирусологи в спортивных костюмах» обратились к Зеленскому

Кадр: YouTube / Poltavske.TV.

Участники протестов в украинском поселке Новые Санжары, которых президент Украины Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», записали видеообращение для лидера страны. Об этом пишет интернет-издание «Страна.ua». Ролик опубликовал телеканал Poltavske.TV.

Молодых людей назвали провокаторами, которые приехали с других городов на место инцидента, чтобы дестабилизировать ситуацию в связи с прибытием эвакуированных из Китая граждан Украины. В ответ они заявили, что являются жителями Полтавской области, а не приезжими. Один из авторов обращения также рассказал, что был участником боевых действий и является патриотом.

Ранее Зеленский пообещал наказать виновных в бунте вследствие эвакуации украинцев из Уханя в поселок Новые Санжары «вирусологов в спортивных костюмах». По его словам, такие люди сознательно сеяли среди людей панику. Президент также возмутился поведением жителей поселка, которые бросали камни в автобусы с эвакуированными из Китая украинцами. Он заявил, что самый страшный вирус — это вирус ненависти.

Несколько десятков украинцев прилетели из Китая 20 февраля и были размещены в Новых Санжарах на карантин. Местные жители попытались не допустить этого, заблокировав дороги и устроив драку с полицией. Во Львовской и Тернопольской областях люди возводили баррикады и организовали блокпосты против размещения в местных больницах эвакуированных соотечественников.