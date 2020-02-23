10-річна харків’янка пожертвувала своє волосся для хворої дитини

Харків’янка Емілія, яка раніше хизувалася розкішними рудими косами, прийняла рішення обрізати їх і пожертвувати на виготовлення системи заміщення волосся.

Про це 10-річна дівчина розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. Емілія регулярно публікувала знімки, на яких демонструвала своє руде хвилясте волосся, а також хизувалася різними способами укладки, — пише Здоров’я 24.

Однак дитина вирішила пожертвувати свої коси. Заради цього до Харкова прилетіли фахівці з однієї із італійських клінік, щоб правильно зрізати волосся і виготовити з них систему заміщення волосся.

Протягом декількох місяців вони будуть створювати систему для однієї дитини, яка страждає повною втратою волосся. Після вироблення цього, для неї проведуть операцію естетичного протезування.