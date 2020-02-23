В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Механизмы деконфликтинга США и РФ в Сирии работают очень эффективно, заявил в субботу замглавы российского МИД Александр Грушко.

«Работают механизмы деконфликтинга, они очень эффективны. Есть четкое понимание, кто, что делает, в каком районе, и по сути речь идет о координации»,- сказал Грушко, выступая в программе «Большая игра» на Первом канале.

«Но США по политическим причинам не хотят называть это координацией, называют деконфликтингом», — добавил замглавы МИД РФ.

Ранее в интернете появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными. В описании ролика указывается, что конфликт произошел в районе города Камышлы на северо-востоке Сирии. Когда именно снято видео, не уточняется. Запись сделана пассажиром машины, которая догоняет колонну автомобилей с российскими флагами, в том числе БТР и бронеавтомобиль «Тигр». Перед ними следуют два бронированных американских автомобиля, на одном из которых флаг США. Колонна движется очень медленно, и «Тигр» пытается обогнать американский броневик, но тот блокирует ему проезд, а затем заставляет его съехать с дороги в поле, после чего оба автомобиля останавливаются. На этом ролик обрывается.