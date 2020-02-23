Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю

ГАЗА, 23 фев — РИА Новости. Делегация ХАМАС под руководством главы политбюро Исмаила Хании намерена посетить Москву через неделю, заявил в субботу заместитель главы движения Салех аль-Арури.

«Делегация движения ХАМАС во главе с Исмаилом Ханией посетит несколько арабских и исламских стран. Через неделю делегация нанесет визит в российскую столицу Москву», — заявил аль-Арури телеканалу «Аль-Акса».

«Мы заинтересованы в продолжении отношений с Россией, так как Россия поддерживает права нашего народа», — добавил он.