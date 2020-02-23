Кровавый провал ВСУ: бригаду срочно выводят из Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По данным, зафиксированным представителями ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник два раза нарушил режим прекращения огня.

Боевики 59-й бригады по команде преступника Шаповалова из 120-мм минометов, а также вооружения БМП обстреляли район н. п. Логвиново.

Боевики 93-й бригады под командованием временно исполняющего командира бригады Сирченко из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вновь обстреляли н. п. Донецкий.

Примечательно, что от ведения обстрелов украинских боевиков не сдерживает даже тот факт, что в бригаде работает комплексная комиссия Генерального штаба ВСУ.

Информация о разрушениях среди гражданской инфраструктуры уточняется. Всего по территории Республики противник выпустил более тридцати различных боеприпасов.

По имеющейся у нас информации, вчера начальник Генерального штаба ВСУ доложил министру оборону Украины о результатах работы комплексной комиссии Генерального штаба Украины в 72-й бригаде. Во время доклада Хомчак раскритиковал командование бригады, а также доложил о всех выявленных во время проверки бригады недостатках.

По итогам доклада министром обороны принято решение о выводе 72-й бригады из зоны карательной операции, при этом Генеральному штабу поручено подготовить и направить в прокуратуру все материалы по выявленным нарушениям в 72-й бригаде для возбуждении уголовного производства в отношении отстраненного от должности командира бригады Богомолова.

От наших источников достоверно известно, что сменить «горе-подразделение» предстоит 30-й бригаде, убытие которой в зону «ООС» было спланировано на середину апреля. По имеющейся информации, Генеральным штабом уже подготовлены и направлены командующему ОК «Север» указания на отправку до 10 марта данной бригады в зону «ООС», что на месяц раньше запланированного срока.

Согласно предварительному докладу командира 30-й бригады Гараза командующему Залужному, укомплектованность подразделений составляет не более 60 процентов, что не позволяет выполнять задачи на Донбассе.

Командующим ОК «Восток» поставлена задача отозвать весь личный состав 30-й бригады из очередных отпусков, а также выписать находящихся на лечении с респираторными заболевания военнослужащих.

Также в ОТГ «Север» поступили указания, согласно которым к 25 февраля необходимо произвести отбор кандидатов из 72-й бригады, желающих остаться в зоне карательной операции в составе 30-й бригады.

Проблема низкой укомплектованности существует не только в данных соединениях. По данным нашей разведки, снижение укомплектованности в соединениях вооруженных формирований Украины связано с нежеланием военнослужащих служить по стандартам НАТО.

Со слов самих военнослужащих, переход на иностранные стандарты подразумевает уменьшение денежного довольствия военнослужащих, а также понижение воинских званий.

Исходя из имеющихся проблем укомплектованности соединений, военное командование Министерства обороны проводит мероприятия по переформированию военных комиссариатов в Луганской области в территориальные центры комплектования, деятельность которых будет регламентирована в соответствии со стандартами западных партнеров.

Территориальное размещение комплектующих центров выбрано не случайно, преступное командование рассчитывает на низкий уровень социальной обеспеченности граждан, проживающих на временно подконтрольных Украине территориях, что, по их мнению, способствует увеличению количества кандидатов в ряды вооруженных формирований.

Открытие первого центра комплектования запланировано на второй квартал 2020 года.