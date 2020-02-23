Сталинский бункер с 17-километровым тоннелем и штабквартирой

В столице России под землей находится не только метро и многочисленные тоннели коммуникаций. Еще в советские годы там был построен подземный комплекс класса «бункер». В послевоенные годы данное убежище стали называть «Бункер Сталина». Самое время разобраться, зачем в действительности строилось данное укрытие, что оно представляет из себя сегодня и какие функции выполняло Современный вход в бункер. |Фото: menstois.ru.В 1930-е годы в Советском Союзе проводилась масштабная кампания по подготовке страны на случай будущей войны. Помимо прочего в стране создавались резервные командные пункты, которые сможет использовать руководство страны, армии и флота в том случае, если ситуация станет критической. Один такой объект имелся и в Москве, на территории Измайлово. Сегодня многие просто называют его «Бункер Сталина», однако подобное упрощенное название не отражает всей сути объекта. Зал для собраний. |Фото: otostrana.ru.На самом деле брутальный и пафосный «Бункер Сталина» называется всего лишь «Запасной командный пункт Верховного Главнокомандующего Красной Армии». Это достаточно «типовая» постройка. Аналогичные объекты строились во всех странах на тот случай, если место заседания руководства страны и командования армии окажется под непосредственной угрозой. В подземному убежище находились рабочие кабинеты, в том числе кабине вождя, зал для собраний Ставки, зал радиосвязи, склады со всем необходимым (оружие, боеприпасы, топливо, продовольствие, медикаменты), зал с дизельными генераторами на случай потери центрального энергоснабжения. Кроме того, из бункера был проделан 17-километровый тоннель для эвакуации первых лиц на случай, если Москва падет. Наверху стоит стадион. |Фото: menstois.ru.

Что действительно примечательного есть в бункера, так это условия секретности, при которых он создавался. В конце 1930-х годов для отвода глаз от места строительства важного объекта, в Измайлово было начато строительство стадиона для будущей спартакиады на 120 тысяч человек. Бункер сдали в эксплуатацию в 1940 году, а стадион так до конца и не достроили – началась война. Впрочем, подобные ухищрения – также общепринятая практика. Простая и эффективная. Рабочий кабинет Сталина. |Фото: mirtesen.ru.Воспользовался ли Сталин убежищем? Судя по книге посещений кремля, Иосиф Виссарионович находился в бункере во время наиболее тяжелых, первых дней Битвы за Москву с конца ноября по первые числа декабря 1941 года. Находился он там не один. В бункере пребывала вся верхушка советского командования, а также офицеры Красной армии и НКВД, который осуществляли охрану и занимались вопросами связи. Убежище позволяло ставке находится в Москве и не стать при этом жертвой бомбардировок, что было архиважно для всей страны. Когда критический момент минул, Ставка вернулась в кремлевские стены. Сегодня здесь музей. |Фото: turbina.ru.В рамках темы бункеров для правительств стоит упомянуть о том, как в принципе происходила эвакуация советского правительства. Еще 15 октября 1941 года Государственный комитет обороны выпустил постановление ГКО-801 об эвакуации столиц СССР. В рамках этого постановления министр иностранных дел — Молотов Вячеслав Михайлович, вместе со всеми миссиями иностранных государств в СССР отбывал в город Куйбышев. Туда же эвакуировался Президиум Верховного Совета, Правительство СССР и Наркомат Обороны. Основная группа Генерального штаба была эвакуирована в Арзамас. Что же касается Ставки Верховного Главнокомандующего, то она не покидала Москвы на протяжении всей войны. Многие вещи просто тематические. ¦Фото: orfey.net.Что же касается бункера, то сегодня он превращен в музей, который работает с 1996 года. Посетить его может любой желающий. Правда, от настоящего бункера кроме зала для собраний там почти ничего не осталось. Большая часть помещений украшена тематическими вещами, которых в годы войны там не было.