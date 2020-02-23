Нейрофизиолог открывает завесу о природе сознания и чувстве любви

Все живые существа в той или иной степени обладают сознанием. Об этом в эфире программы SophieCo на RT заявила британский нейрофизиолог Сьюзен Гринфилд. В интервью Софико Шеварднадзе она рассказала, что для полноценного исследования сознания тех возможностей, которыми обладает современная наука, недостаточно. — Что такое сознание с точки зрения нейронауки? Именно оно делает нас людьми? И есть ли сознание у животных? А когда мы видим сны, это тоже проявление нашего сознания?— Я полагаю, что сознание имеет разную глубину и интенсивность — как лампа с регулятором яркости. Например, крыса обладает сознанием, но не таким, как кошка или собака. Они, в свою очередь, не могут обладать таким же сознанием, как приматы. Ещё пример: плод в утробе тоже сознателен, но не настолько, насколько доношенный ребёнок, и так далее. Сновидение — это тоже своеобразная форма сознания, но уже без участия информации от наших органов чувств.Теория о различной интенсивности сознания — просто находка для науки. Ведь вполне можно сказать: «Давайте не будем воспринимать сознание как нечто магическое, а попробуем его измерить!»— Однако сознание в представлении рядового человека — это нечто совершенно неосязаемое. О некоторых функциях мозга мы что-то знаем — где хранится память, как передаются сигналы. Но где физически в мозге прячется сознание?— Вообще для многих учёных сознание — проблемный вопрос. Его ключевые черты субъективны. Я совершенно не знаю, что сейчас испытываете вы. Я не могу взломать ваше сознание, чтобы воспринимать мир так, как это делаете вы. Не нужно искать какие-то волшебные участки мозга. И когда вы говорите: «Где хранится память», — это не совсем корректно, потому что не существует каких-то специальных ячеек. Есть группы клеток мозга, которые работают вместе очень короткий промежуток времени. Когда вы кидаете камень в пруд, то по воде расходятся круги. Подобные явления происходят в мозге, где диаметр кругов соответствует глубине сознания, а камень — это любой поступающий извне сильный чувственный импульс. Размер камня — количество связей и ассоциаций, которые вызывают объект или событие. Сила, с которой брошен камень — это сила ощущения.Думаю, учёные могут начать исследовать сознание, но здесь надо признать, что наши возможности довольно скромные, и понимать, что причинно-следственных связей мы, вероятно, не установим. Я не могу вам сказать, как из электрических сигналов в клетках мозга и химических веществ рождается ощущение счастья. Как одно превращается в другое — загадка.

Явления в мозге подобны кругам на воде от брошенного камня

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— Допустим, я решаю согнуть палец. Сигнал поступает мне в мозг, физическую работу выполняют мышцы. Где во всём этом мысль? Появляется ли она заранее? Или её место где-то в процессе?— Учёный Бенджамин Либет (американский нейробиолог в области человеческого сознания, научный сотрудник физиологического факультета Калифорнийского университета в Сан-Франциско. — RT) однажды провёл эксперимент, и я его повторила. Итак, на голове у человека устанавливаются электроды, которые регистрируют активность мозга. Нужно нажимать на кнопку, когда захочется. Что любопытно: человек ещё не успел это сделать, а активность мозга уже изменилась. Получается, что изменения в мозге происходят заранее.

— Мозг решает раньше тебя.— Да, и это интересно. Твой мозг — это ведь ты. Так что слова «он решил за тебя» подразумевают некий дуализм, а это неправильно. Я вижу в этом две стороны одной медали: что-то можно выражать либо с позиции мозга, либо с позиции собственных ощущений. И то, и другое правомерно, и не может происходить одновременно. Другой вопрос, что есть сама медаль?

Сьюзен Гринфилд

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— И всё же, если известно, за что отвечают лобная доля и оба полушария, почему мы не можем «увидеть» мысль? — Потому что мозг работает не как совокупность маленьких мозгов. Да, его участки специализируются на разных вещах, но они работают подобно звучащим в оркестре инструментам или образующим блюдо ингредиентам. То есть не в отрыве друг от друга, а вместе и согласованно. Так, например, зрение обеспечивается примерно тридцатью различными участками мозга. Каждый участок многозадачен, как, к примеру, скрипка. Не нужно пытаться свести всё к какому-то одному гену, участку мозга или трансмиттеру, ведь при таком подходе что-нибудь непременно выпадает.— То есть мысль мы не увидим, даже если создадим для этого какие-нибудь невероятные устройства?— Можно наблюдать работу мозга с помощью его сканирования. Правда, на основе этих исследований часто делаются ошибочные выводы. Увидев светлые пятна в том или ином участке мозга, заключают, что там располагается отвечающий за что-то центр, но это не так.— Многие люди скажут, что главное — душа и её мы никогда не увидим, поскольку она незрима…Изучение нейронных процессов значительно влияет на современные технологии. Об этом в интервью RT сообщила и. о. начальника лаборатории…— Давайте разберёмся с терминами. Мозг — это физический объект, нечто осязаемое. Разум в моём понимании — это персонализация мозга, благодаря которой он адаптируется к разным обстоятельствам. А ещё существует сознание, в котором есть подсознание и самосознание. Всё перечисленное является частью живого мозга, берёт в нём своё начало.И есть бессмертная душа. Её я рассматриваю как что-то отдельное. Поэтому нужно чётко различать мозг, разум, сознание и душу. Каждый из этих терминов представляет собой интересную, заслуживающую обсуждения тему, но ставить между ними знак равенства не стоит. — Про любовь и другие чувства говорят, что это всё гормоны — дофамин или серотонин. Можно ли объяснить, что такое любовь, изучив лишь её биологию?— Это не объяснение, а описание. Это как сказать, что стул — предмет мебели. Когда влюбляешься, то можно увидеть всплеск дофамина или эндорфинов. Но объяснения субъективного чувства любви это видение не даст.— В какой степени сегодня изучен человеческий мозг?— Было такое мифическое существо — гидра. Отрубаешь ей голову — на этом месте вырастает семь новых. Так и с мозгом: чем больше узнаёшь, тем больше открывается неизвестного.