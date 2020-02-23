Ростех создал новый материал для авиации, космоса и судостроения

Холдинг «РТ-Химкомпозит» Госкорпорации Ростех успешно завершил промышленную апробацию инновационного конструкционного полимера, не имеющего российских аналогов.Производство материала организовано на базе НИИ полимеров — предприятие входит в состав дочернего холдинга Ростех «РТ-Химкомпозит».Листовой конструкционный пенопласт, выпускаемый под маркой «Акримид», обладает рекордной теплостойкостью и устойчив к химическим воздействиям. Материал применяется в качестве легкого заполнителя при изготовлении многослойных деталей из стеклопластика и углепластика, внутренней обшивки космических летательных аппаратов, самолетов, обтекателей двигателей, корпусной части малой авиации и беспилотной техники и др. Материал используется также при производстве композитных корпусов и палубных элементов кораблей и катеров, корпусных конструкций радиолокационного оборудования.

«Конструкционные вспененные полимеры — незаменимый материал при производстве самой разной продукции гражданского и военного назначения. Внедрение отечественной разработки позволит отказаться от импортных аналогов в стратегически важных отраслях: это производство космических аппаратов, авиационной техники, судостроение, радиоэлектроника. Материал уже прошел апробацию на предприятиях Ростеха и наших партнеров — в концерне КРЭТ, ОАК, «Высокоточных комплексах», «Росэлектронике», корпорации «Тактическое ракетное вооружение», Госкорпорации Роскосмос и Объединенной судостроительной корпорации. Результаты показывают, что разработка как минимум не уступает по своим техническим характеристикам иностранным образцам», — заявил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.