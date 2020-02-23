Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2020. Маршрут

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Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2020. Маршрут

  2-й выпуск многодневной велогонки Мирового тура Тур Объединённых Арабских Эмиратов пройдёт с 23 по 29 февраля 2020 года. В отличие от выпуска прошлого года организаторы решили обойтись без командной гонки на время. Маршрут семи этапов также претерпел некоторые изменения – финишем в подъём Джебель-Хафит (Jebel Hafeet) завершатся два этапа.

1-й, 6-й и 7-й этап – полностью равнинные, на них звёздный состав спринтеров гарантирует острую и захватывающую борьбу.

2-й этап финиширует на дамбе Хатта (Hatta Dam), где финальный километр – это подъём, с градиентом, который за 100 м до финиша градиент достигнет 14%, а перед самой финишной чертой 17%.

На 3-м и 5-м этапах, финиширующих в подъём Джебель-Хафит (Jebel Hafeet) — 10,8 км подъёме со средним градиентом 6,6% пойдёт борьба за победу в генеральной классификации. Через 4 км после начала подъёма градиент составит 8-9%, а на участке за 2,8 км до финиша возрастёт до 11%.

Общая протяжённость дистанции Тура ОАЭ-2020 составит 1120 км.

Участники Тура ОАЭ-2020

 

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  Тур  ОАЭ соберёт  звёздый состав спринтеров и горняков. Победитель прошлого года Примож Роглич (Jumbo-Visma) не будет защищать свой титул. Но на Туре ОАЭ стартуют два призёра прошлого года – Алехандро Вальверде (Movistar) и Давид Годю (Groupama-FDJ). Конкуренцию в борьбе за победу в общем зачёте им составит Тадей Погачар (UAE Team Emirates), который в этом году уже стал победителем Вуэльты Валенсии-2020.

Проявить себя может и Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), открывший в этом сезоне счёт побед, выиграв Trofeo Laigueglia-2020. Среди претендентов также Алексей Луценко, Горка Исагирре (Astana), Вилко Келдерман (Sunweb), Эмануэль Бухманн и Рафал Майка (Bora-hansgrohe), Ваут Пулс (Bahrain-McLaren) и другие.

  Также большое внимание будет приковано к четырёхкратному победителю Тур де Франс, 34-летнему британскому гонщику команды Ineos Крису Фруму, для которого Тур ОАЭ-2020 станет первой гонкой после тяжёлой травмы, полученной в июне прошлого года на Критериуме Дофине.

На Туре ОАЭ-2020 начнут сезон Ильнур Закарин (CCC Team) и Адам Йейтс (Mitchelton-Scott).

  По традиции Тур ОАЭ собирает и звёзд спринта. На спринтерских этапах сразятся Калеб Юэн (Lotto Soudal), Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step), Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates), Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe), Дилан Груневеген (Jumbo-Visma), Марк Кэвендиш (Bahrain-McLaren), Арно Демар (Groupama-FDJ), Якуб Маречко (CCC Team).

Этапы Тура ОАЭ-2020

Этап 1: The Pointe Palm Jumeirah — Dubai Silicon Oasis, 148 км

 

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2020. Маршрут

 

Этап 2: Hatta — Hatta Dam, 168 км

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Этап 3: Al Qudra Cycle Track — Jebel Hafeet, 184 км

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Этап 4: Zabeel Park — Dubai City Walk, 173 км

 

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Этап 5: Al Ain — Jebel Hafeet, 162 км

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Этап 6: Al Ruwais — Al Mirfa, 158 км

 

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Этап  7: Al Maryah Island — Abu Dhabi Breakwater, 127 км

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Стартовый состав Тура ОАЭ-2020:

 

AG2R LA MONDIALE (FRA)
  1   BIDARD Francois   FRA  
  2   BOUCHARD Geoffrey   FRA  
  3   CHEVRIER Clément   FRA  
  4   VENDRAME Andrea   ITA  
  5   HANNINEN Jaakko   FIN  
  6   JAUREGUI Quentin   FRA  
  7   WARBASSE Lawrence   USA  
             
ASTANA PRO TEAM (KAZ)
  11   LUTSENKO Alexey   KAZ  
  12   BOHORQUEZ SANCHEZ Hernando   COL  
  13   FRAILE MATARRANZ Omar   ESP  
  14   IZAGIRRE INSAUSTI Gorka   ESP  
  15   KUDUS Merhawi   ERI  
  16   RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar   ESP  
  17   GREGAARD WILSLY Jonas   DEN  
             
BAHRAIN — MC LAREN (BRN)
  21   CAVENDISH Mark   GBR  
  22   ARASHIRO Yukiya   JPN  
  23   BATTAGLIN Enrico   ITA  
  24   CAPECCHI Eros   ITA  
  25   HALLER Marco   AUT  
  26   POELS Wouter   NED  
  27   VALLS FERRI Rafael   ESP  
             
BORA — HANSGROHE (GER)
  31   ACKERMANN Pascal   GER  
  32   BUCHMANN Emanuel   GER  
  33   KONRAD Patrick   AUT  
  34   MAJKA Rafal   POL  
  35   MÜHLBERGER Gregor   AUT  
  36   SCHWARZMANN Michael   GER  
  37   SELIG Rüdiger   GER  
             
CCC TEAM (POL)
  41   ZAKARIN Ilnur   RUS  
  42   DE LA PARTE Victor   ESP  
  43   GRADEK Kamil   POL  
  44   HIRT Jan   CZE  
  45   KOCHETKOV Pavel   RUS  
  46   MARECZKO Jakub   ITA  
  47   VENTOSO ALBERDI Francisco Jo   ESP  
             
COFIDIS (FRA)
  51   HERRADA Jesus   ESP  
  52   BERHANE Natnael   ERI  
  53   HAAS Nathan   AUS  
  54   HANSEN Jesper   DEN  
  55   HERRADA Jose   ESP  
  56   ROSSETTO Stéphane   FRA  
  57   VIVIANI Attilio   ITA  
             
DECEUNINCK — QUICK — STEP (BEL)
  61   BENNETT Sam   IRL  
  62   ARCHBOLD Shane   NZL  
  63   CATTANEO Mattia   ITA  
  64   KNOX James   GBR  
  65   MORKOV Michael   DEN  
  66   SERRY Pieter   BEL  
  67   STEELS Stijn   BEL  
             
GROUPAMA — FDJ (FRA)
  71   DEMARE Arnaud   FRA  
  72   GAUDU David   FRA  
  73   GUARNIERI Jacopo   ITA  
  74   KONOVALOVAS Ignatas   LTU  
  75   SCOTSON Miles   AUS  
  76   ARMIRAIL Bruno   FRA  
  77   SINKELDAM Ramon   NED  
             
ISRAEL START-UP NATION (ISR)
  81   BARBIER Rudy   FRA  
  82   BRÄNDLE Matthias   AUT  
  83   CATAFORD Alexander   CAN  
  84   DOWSETT Alex   GBR  
  85   GOLDSTEIN Omer   ISR  
  86   NAVARRO GARCIA Daniel   ESP  
  87   ZABEL Rick   GER  
             
LOTTO SOUDAL (BEL)
  91   EWAN Caleb   AUS  
  92   CRAS Steff   BEL  
  93   DE BUYST Jasper   BEL  
  94   HAGEN Carl Fredrik   NOR  
  95   HANSEN Adam James   AUS  
  96   MERTZ Remy   BEL  
  97   VAN DER SANDE Tosh   BEL  
             
MITCHELTON — SCOTT (AUS)
  101   YATES Adam   GBR  
  102   BAUER Jack   NZL  
  103   GRMAY Tsgabu Gebremaryam   ETH  
  104   GROVES Kaden   AUS  
  105   HEPBURN Michael   AUS  
  106   MEZGEC Luka   SLO  
  107   SCOTSON Callum   AUS  
             
MOVISTAR TEAM (ESP)
  111   VALVERDE Alejandro   ESP  
  112   CARRETERO Hector   ESP  
  113   CATALDO Dario   ITA  
  114   ELOSEGUI MOMEÑE Iñigo   ESP  
  115   TORRES BARCELO Albert   ESP  
  116   ROJAS José   ESP  
  117   SAMITIER SAMITIER Sergio   ESP  
             
NTT PRO CYCLING TEAM (RSA)
  121   POZZOVIVO Domenico   ITA  
  122   CAMPENAERTS Victor   BEL  
  123   SVENDGAARD Michael Carbel   DEN  
  124   DE BOD Stefan   RSA  
  125   THOMSON Jay Robert   RSA  
  126   WALSCHEID Maximilian Richard   GER  
  127   WYSS Danilo   SUI  
             
TEAM INEOS (GBR)
  131   FROOME Chris   GBR  
  132   AMADOR Andrey   CRC  
  133   DUNBAR Edward   IRL  
  134   GOLAS Michal   POL  
  135   KNEES Christian   GER  
  136   PUCCIO Salvatore   ITA  
  137   RODRIGUEZ CANO Carlos   ESP  
             
TEAM JUMBO — VISMA (NED)
  141   GROENEWEGEN Dylan   NED  
  142   BOUWMAN Koen   NED  
  143   VAN EMDEN Jos   NED  
  144   MARTIN Tony   GER  
  145   PFINGSTEN Christoph   GER  
  146   DE PLUS Laurens   BEL  
  147   ROOSEN Timo   NED  
             
TEAM SUNWEB (GER)
  151   KELDERMAN Wilco   NED  
  152   KRAGH ANDERSEN Asbjorn   DEN  
  153   DAINESE Alberto   ITA  
  154   HINDLEY Jai   AUS  
  155   KANTER Max   GER  
  156   POWER Rob   AUS  
  157   STORK Florian   GER  
             
TREK — SEGAFREDO (USA)
  161   CICCONE Giulio   ITA  
  162   BRAMBILLA Gianluca   ITA  
  163   CLARKE William   AUS  
  164   CONCI Nicola   ITA  
  165   EG Niklas   DEN  
  166   QUARTERMAN Charles   GBR  
  167   REIJNEN Kiel   USA  
             
UAE TEAM EMIRATES (UAE)
  171   POGACAR Tadej   SLO  
  172   BYSTROM Sven Erik   NOR  
  173   FORMOLO Davide   ITA  
  174   GAVIRIA RENDON Fernando   COL  
  175   RICHEZE Maximiliano Ariel   ARG  
  176   TROIA Oliviero   ITA  
  177   ULISSI Diego   ITA  
             
GAZPROM — RUSVELO (RUS)
  181   CHERNETSKII Sergei   RUS  
  182   CIMA Imerio   ITA  
  183   CHERKASOV Nikolai   RUS  
  184   KULIKOV Vladislav   RUS  
  185   SCARONI Cristian   ITA  
  186   STRAKHOV Dmitrii   RUS  
  187   BOEV Igor   RUS  
             
VINI ZABU’ KTM (ITA)
  191   VISCONTI Giovanni   ITA  
  192   GAROSIO Andrea   ITA  
  193   TORTOMASI Leonardo   ITA  
  194   MARENGO Umberto   ITA  
  195   STOJNIC Veljko   SRB  
  196   FORTUNATO Lorenzo   ITA  
  197   MITRI James   NZL  
             