Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2020. Маршрут

2-й выпуск многодневной велогонки Мирового тура Тур Объединённых Арабских Эмиратов пройдёт с 23 по 29 февраля 2020 года. В отличие от выпуска прошлого года организаторы решили обойтись без командной гонки на время. Маршрут семи этапов также претерпел некоторые изменения – финишем в подъём Джебель-Хафит (Jebel Hafeet) завершатся два этапа.
1-й, 6-й и 7-й этап – полностью равнинные, на них звёздный состав спринтеров гарантирует острую и захватывающую борьбу.
2-й этап финиширует на дамбе Хатта (Hatta Dam), где финальный километр – это подъём, с градиентом, который за 100 м до финиша градиент достигнет 14%, а перед самой финишной чертой 17%.
На 3-м и 5-м этапах, финиширующих в подъём Джебель-Хафит (Jebel Hafeet) — 10,8 км подъёме со средним градиентом 6,6% пойдёт борьба за победу в генеральной классификации. Через 4 км после начала подъёма градиент составит 8-9%, а на участке за 2,8 км до финиша возрастёт до 11%.
Общая протяжённость дистанции Тура ОАЭ-2020 составит 1120 км.
Участники Тура ОАЭ-2020
Тур ОАЭ соберёт звёздый состав спринтеров и горняков. Победитель прошлого года Примож Роглич (Jumbo-Visma) не будет защищать свой титул. Но на Туре ОАЭ стартуют два призёра прошлого года – Алехандро Вальверде (Movistar) и Давид Годю (Groupama-FDJ). Конкуренцию в борьбе за победу в общем зачёте им составит Тадей Погачар (UAE Team Emirates), который в этом году уже стал победителем Вуэльты Валенсии-2020.
Проявить себя может и Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), открывший в этом сезоне счёт побед, выиграв Trofeo Laigueglia-2020. Среди претендентов также Алексей Луценко, Горка Исагирре (Astana), Вилко Келдерман (Sunweb), Эмануэль Бухманн и Рафал Майка (Bora-hansgrohe), Ваут Пулс (Bahrain-McLaren) и другие.
Также большое внимание будет приковано к четырёхкратному победителю Тур де Франс, 34-летнему британскому гонщику команды Ineos Крису Фруму, для которого Тур ОАЭ-2020 станет первой гонкой после тяжёлой травмы, полученной в июне прошлого года на Критериуме Дофине.
На Туре ОАЭ-2020 начнут сезон Ильнур Закарин (CCC Team) и Адам Йейтс (Mitchelton-Scott).
По традиции Тур ОАЭ собирает и звёзд спринта. На спринтерских этапах сразятся Калеб Юэн (Lotto Soudal), Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step), Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates), Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe), Дилан Груневеген (Jumbo-Visma), Марк Кэвендиш (Bahrain-McLaren), Арно Демар (Groupama-FDJ), Якуб Маречко (CCC Team).
Этапы Тура ОАЭ-2020
Этап 1: The Pointe Palm Jumeirah — Dubai Silicon Oasis, 148 км
Этап 2: Hatta — Hatta Dam, 168 км
Этап 3: Al Qudra Cycle Track — Jebel Hafeet, 184 км
Этап 4: Zabeel Park — Dubai City Walk, 173 км
Этап 5: Al Ain — Jebel Hafeet, 162 км
Этап 6: Al Ruwais — Al Mirfa, 158 км
Этап 7: Al Maryah Island — Abu Dhabi Breakwater, 127 км
Стартовый состав Тура ОАЭ-2020:
|AG2R LA MONDIALE (FRA)
|1
|BIDARD Francois
|FRA
|2
|BOUCHARD Geoffrey
|FRA
|3
|CHEVRIER Clément
|FRA
|4
|VENDRAME Andrea
|ITA
|5
|HANNINEN Jaakko
|FIN
|6
|JAUREGUI Quentin
|FRA
|7
|WARBASSE Lawrence
|USA
|ASTANA PRO TEAM (KAZ)
|11
|LUTSENKO Alexey
|KAZ
|12
|BOHORQUEZ SANCHEZ Hernando
|COL
|13
|FRAILE MATARRANZ Omar
|ESP
|14
|IZAGIRRE INSAUSTI Gorka
|ESP
|15
|KUDUS Merhawi
|ERI
|16
|RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar
|ESP
|17
|GREGAARD WILSLY Jonas
|DEN
|BAHRAIN — MC LAREN (BRN)
|21
|CAVENDISH Mark
|GBR
|22
|ARASHIRO Yukiya
|JPN
|23
|BATTAGLIN Enrico
|ITA
|24
|CAPECCHI Eros
|ITA
|25
|HALLER Marco
|AUT
|26
|POELS Wouter
|NED
|27
|VALLS FERRI Rafael
|ESP
|BORA — HANSGROHE (GER)
|31
|ACKERMANN Pascal
|GER
|32
|BUCHMANN Emanuel
|GER
|33
|KONRAD Patrick
|AUT
|34
|MAJKA Rafal
|POL
|35
|MÜHLBERGER Gregor
|AUT
|36
|SCHWARZMANN Michael
|GER
|37
|SELIG Rüdiger
|GER
|CCC TEAM (POL)
|41
|ZAKARIN Ilnur
|RUS
|42
|DE LA PARTE Victor
|ESP
|43
|GRADEK Kamil
|POL
|44
|HIRT Jan
|CZE
|45
|KOCHETKOV Pavel
|RUS
|46
|MARECZKO Jakub
|ITA
|47
|VENTOSO ALBERDI Francisco Jo
|ESP
|COFIDIS (FRA)
|51
|HERRADA Jesus
|ESP
|52
|BERHANE Natnael
|ERI
|53
|HAAS Nathan
|AUS
|54
|HANSEN Jesper
|DEN
|55
|HERRADA Jose
|ESP
|56
|ROSSETTO Stéphane
|FRA
|57
|VIVIANI Attilio
|ITA
|DECEUNINCK — QUICK — STEP (BEL)
|61
|BENNETT Sam
|IRL
|62
|ARCHBOLD Shane
|NZL
|63
|CATTANEO Mattia
|ITA
|64
|KNOX James
|GBR
|65
|MORKOV Michael
|DEN
|66
|SERRY Pieter
|BEL
|67
|STEELS Stijn
|BEL
|GROUPAMA — FDJ (FRA)
|71
|DEMARE Arnaud
|FRA
|72
|GAUDU David
|FRA
|73
|GUARNIERI Jacopo
|ITA
|74
|KONOVALOVAS Ignatas
|LTU
|75
|SCOTSON Miles
|AUS
|76
|ARMIRAIL Bruno
|FRA
|77
|SINKELDAM Ramon
|NED
|ISRAEL START-UP NATION (ISR)
|81
|BARBIER Rudy
|FRA
|82
|BRÄNDLE Matthias
|AUT
|83
|CATAFORD Alexander
|CAN
|84
|DOWSETT Alex
|GBR
|85
|GOLDSTEIN Omer
|ISR
|86
|NAVARRO GARCIA Daniel
|ESP
|87
|ZABEL Rick
|GER
|LOTTO SOUDAL (BEL)
|91
|EWAN Caleb
|AUS
|92
|CRAS Steff
|BEL
|93
|DE BUYST Jasper
|BEL
|94
|HAGEN Carl Fredrik
|NOR
|95
|HANSEN Adam James
|AUS
|96
|MERTZ Remy
|BEL
|97
|VAN DER SANDE Tosh
|BEL
|MITCHELTON — SCOTT (AUS)
|101
|YATES Adam
|GBR
|102
|BAUER Jack
|NZL
|103
|GRMAY Tsgabu Gebremaryam
|ETH
|104
|GROVES Kaden
|AUS
|105
|HEPBURN Michael
|AUS
|106
|MEZGEC Luka
|SLO
|107
|SCOTSON Callum
|AUS
|MOVISTAR TEAM (ESP)
|111
|VALVERDE Alejandro
|ESP
|112
|CARRETERO Hector
|ESP
|113
|CATALDO Dario
|ITA
|114
|ELOSEGUI MOMEÑE Iñigo
|ESP
|115
|TORRES BARCELO Albert
|ESP
|116
|ROJAS José
|ESP
|117
|SAMITIER SAMITIER Sergio
|ESP
|NTT PRO CYCLING TEAM (RSA)
|121
|POZZOVIVO Domenico
|ITA
|122
|CAMPENAERTS Victor
|BEL
|123
|SVENDGAARD Michael Carbel
|DEN
|124
|DE BOD Stefan
|RSA
|125
|THOMSON Jay Robert
|RSA
|126
|WALSCHEID Maximilian Richard
|GER
|127
|WYSS Danilo
|SUI
|TEAM INEOS (GBR)
|131
|FROOME Chris
|GBR
|132
|AMADOR Andrey
|CRC
|133
|DUNBAR Edward
|IRL
|134
|GOLAS Michal
|POL
|135
|KNEES Christian
|GER
|136
|PUCCIO Salvatore
|ITA
|137
|RODRIGUEZ CANO Carlos
|ESP
|TEAM JUMBO — VISMA (NED)
|141
|GROENEWEGEN Dylan
|NED
|142
|BOUWMAN Koen
|NED
|143
|VAN EMDEN Jos
|NED
|144
|MARTIN Tony
|GER
|145
|PFINGSTEN Christoph
|GER
|146
|DE PLUS Laurens
|BEL
|147
|ROOSEN Timo
|NED
|TEAM SUNWEB (GER)
|151
|KELDERMAN Wilco
|NED
|152
|KRAGH ANDERSEN Asbjorn
|DEN
|153
|DAINESE Alberto
|ITA
|154
|HINDLEY Jai
|AUS
|155
|KANTER Max
|GER
|156
|POWER Rob
|AUS
|157
|STORK Florian
|GER
|TREK — SEGAFREDO (USA)
|161
|CICCONE Giulio
|ITA
|162
|BRAMBILLA Gianluca
|ITA
|163
|CLARKE William
|AUS
|164
|CONCI Nicola
|ITA
|165
|EG Niklas
|DEN
|166
|QUARTERMAN Charles
|GBR
|167
|REIJNEN Kiel
|USA
|UAE TEAM EMIRATES (UAE)
|171
|POGACAR Tadej
|SLO
|172
|BYSTROM Sven Erik
|NOR
|173
|FORMOLO Davide
|ITA
|174
|GAVIRIA RENDON Fernando
|COL
|175
|RICHEZE Maximiliano Ariel
|ARG
|176
|TROIA Oliviero
|ITA
|177
|ULISSI Diego
|ITA
|GAZPROM — RUSVELO (RUS)
|181
|CHERNETSKII Sergei
|RUS
|182
|CIMA Imerio
|ITA
|183
|CHERKASOV Nikolai
|RUS
|184
|KULIKOV Vladislav
|RUS
|185
|SCARONI Cristian
|ITA
|186
|STRAKHOV Dmitrii
|RUS
|187
|BOEV Igor
|RUS
|VINI ZABU’ KTM (ITA)
|191
|VISCONTI Giovanni
|ITA
|192
|GAROSIO Andrea
|ITA
|193
|TORTOMASI Leonardo
|ITA
|194
|MARENGO Umberto
|ITA
|195
|STOJNIC Veljko
|SRB
|196
|FORTUNATO Lorenzo
|ITA
|197
|MITRI James
|NZL