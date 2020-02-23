Российский полицейский уволился и стал мастером маникюра

«Набив руку» дома, он устроился в салон.

Бывший оперуполномоченный Иван Писяев, 15 лет отработавший в уголовном розыске, решил сменить профессию. Обстоятельства сложились так, что бывший полицейский после ухода на пенсию нашел себя в маникюрном деле. Его талант оценить по достоинству уже успела не одна женщина в Абакане.

Выйдя на пенсию в звании капитана, решил сделать сюрприз жене и дочерям и тайно записался на курсы. «Набив руку» дома, он устроился в салон.

«Мужчина делает аккуратнее, нежнее», — это Ирина Салиева описывает свои эмоции от необычного маникюра.

Его ей делает Иван. Первый и единственный, как уверяет, мужчина — нейл мастер.

«Захотелось удивить супругу. У меня жена, трое ребятишек. Две из них дочери. Думаю, будет приятный сюрприз. Поехал отучился и так сказать в домашних условиях оказывал услуги близким родственникам, знакомым, подругам», — рассказывает мастер маникюра, Иван Писяев.

В итоге, супруга не просто удивилась и порадовалась домашнему мастеру, а разглядела в муже талант и начала подыскивать салон красоты, чтоб устроить на работу. Так Иван уже больше месяца трудится с пилкой и лаком. Глядя на добродушного мужчину, и не скажешь, что за плечами армия и больше десяти лет службы в органах.

Новое призвание экс-полицейский пока только осваивает, маникюр делает больше 2 часов, но несмотря на это у него уже много клиенток.