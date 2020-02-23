СМИ назвали причины авиакатастрофы в Стамбуле

РИА Новости напоминает, что самолёт авиакомпании Pegasus, выполнявший 5 февраля рейс PC2193 Измир — Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части. Согласно заявлению главы минздрава Турции, три человека погибли, 179 были ранены.

Расшифровка «чёрных ящиков» специалистами Немецкого федерального бюро расследований авиационных происшествий (BFU) Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и авиапроизводителя Boeing показала, что к крушению самолёта привела цепь обстоятельств, в которой вина пилотов незначительна, пишет газета со ссылкой на данные расшифровки.

Диспетчер на турецком языке передал информацию о том, что предыдущие самолёты предпочли уйти на другие аэродромы, а второй пилот – голландец – не понял сделанного предупреждения. В момент посадки в самолёт ударила молния, и оба пилота внимательно следили за приборами, чтобы исключить искажение показаний датчиков. За несколько секунд до посадки взлетел другой самолёт, и пилоты решили, что в целом ситуация на взлётном поле нормальная.

Скорость ветра при посадке составляла 26,4 километра в час – в пределах допустимой величины, согласно правилам авиакомпании о необходимости ухода на другой аэродром. Самолёт благополучно приземлился, несмотря на сильный ветер, но в конце взлётной полосы шасси попало на скользкие полосы, оставленные протекторами шин предыдущих самолётов, и борт Pegasus перестал реагировать на тормоз.

В конце взлётной полосы вместо ровной земляной поверхности, позволяющей затормозить самолётам, выкатившимся за пределы асфальтированного покрытия, был наклон. Самолёт покатился вниз и развалился, ударившись о бетонное укрепление. Комитет по расследованию авиационных происшествий и катастроф при Главном управлении гражданской авиации Турции на основании данных «чёрных ящиков» продолжил собственное расследование причин крушения.