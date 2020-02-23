Юная Варвара Глухова из Сибири поразила своим вокалом наставников детского «Голоса»

На детском шоу «Голос» прошел очередной эфир слепых прослушиваний. Варвара Глухова из Сибири привела в восторг всех наставников проекта, которые удивились вокалу 10-летнего ребенка.

На сцену музыкального конкурса вышла артистка из Новосибирска. Никто из наставников не ожидал подобного выступления от школьницы, однако она заставила каждого повернуться к ней. Членов жюри «Голоса» впечатлило исполнение композиции «#2Маши» под названием «Мама, я танцую». После того, как Варвара Глухова закончила петь, она рассказала звездам, что в 4 года хотела заниматься художественной гимнастикой, однако ничего не получилось и она решила записаться на уроки вокала.Полина Гагарина не могла сдержать своих эмоций и принялась восхвалять удивительную способность девочки из Сибири удерживать дыхание и попадать в ноты. Затем певица назвала ее «зверюгой», заявив, что Константин Меладзе так говорит об особенных исполнителях.

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Варвара Глухова выбрала наставником певицу, отвергнув предложение Василия Вакуленко и Валерия Меладзе. При этом музыканты первыми повернулись к школьнице.