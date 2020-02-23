Справится ли звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян с Сашей Черно и ребёнком

На этот раз парапсихолог изучила, что происходит в паре проекта «Дом-2» Иосифа Оганесяна и Саши Черно. Так, специалист даже смогла объяснить, почему Иосиф столь странно себя ведет по отношению к своей супруге.

Помимо этого, у Саши Черно на самом деле заниженная самооценка, что сильно влияет на те конфликты, которые происходят в ее семье. Черно необходимо хоть как-то заполнять ту пустоту, которая есть у нее внутри. Ко всему исправить ситуацию может помочь и будущий малыш.Парапсихолог заверяет, что именно рождение малыша может сблизить Сашу Черно и Иосифа Оганесяна и помочь сохранить им брак, тем более, что у них для этого есть все перспективы.

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