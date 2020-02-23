Перенесшая операцию Анастасия Макеева приняла участие в необычной фотосессии с медведем

Совсем недавно Анастасия Макеева пережила операцию, подробностями которой не стала делиться с поклонниками. Актриса показала кадры из необычной фотосессии, в которой принимала участие вместе с медведем.

Плановое хирургическое вмешательство не помешало знаменитости вернуться к работе. На новых кадрах Анастасия Макеева запечатлена с живым медведем в лесу. Подписчики артистки в Instagram посчитали такую фотосессию опасной, несмотря на то, что животное оказалось дрессированным. Многие фолловеры отметили, что после операции и выписки из больницы кумиру следует беречь себя и не подвергать организм стрессам и переохлаждению. При этом другие интернет-пользователи описали фото как «сказочное и страшное одновременно».

Юзеры обратили внимание на то, что фотографы применили различные приемы фоторедактора, из-за чего лицо Макеевой было трудно узнать. Однако это не стало поводом для критики со стороны поклонников, оценивших талант звезды кино. READ Москвичка приехала в Дагестан подзаработать денег, а попала в рабство