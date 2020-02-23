«Манчестер Сити» вырвал победу у «Лестера» в матче АПЛ

Фото: Eddie Keogh / Reuters

«Лестер» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 22 февраля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 80-й минуте нападающий Габриэл Жезус отметился забитым мячом, оказавшимся победным.

На 62-й минуте форвард «Сити» Серхио Агуэро не смог реализовать пенальти. Это четвертый подряд незабитый 11-метровый для футболистов «горожан».

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 57 очков и закрепиться на втором месте в чемпионате. «Лестер» занимает третью позицию, отставая от «горожан» на семь очков.

В следующем туре «Манчестер Сити» 1 марта на своем поле примет «Арсенал». «Лестер» двумя днями ранее на выезде сыграет с «Норвичем».

READ Лицо неаккуратно лежит: Кравец и Рудова едва не подрались на сцене Comedy Club (ВИДЕО)