Дженнифер Лопес показала роскошную фигуру в крошечном светлом бикини

Несколько недель назад певица Дженнифер Лопес вместе со своей коллегой Шакирой, поразили зрителей Супербоула-2020 своим ярким выступлением. Многих восхитило, что в свои 50 лет знаменитость по-прежнему может похвастаться идеальной фигурой. Недавно исполнительница опубликовала очередной пикантный снимок в Instagram, демонстрирующий её прекрасные формы. На обнародованной Дженнифер Лопес показала, как выглядит ее тело в крошечном белом бикини. Купальник выгодно подчеркивает спортивную фигуру знаменитости.

К слову, чтобы оставаться в прекрасной форме, певице пришлось немного изменить рацион. Во-первых, Лопес каждый день пьет ледяную воду для ускорения метаболизма. Во-вторых, она полностью отказалась от углеводов после 16:00. В-третьих, звезда есть по 4 раза в день, и каждый прием пищи богат протеинами. Большое внимание исполнительница уделяет и физическим упражнениям – её тренировки начинаются в 06:00.Что касается самой публикации, то интернет-пользователи в очередной раз восхитились красотой знаменитости. За считанные дни фото Лопес в бикини набрало свыше 8 миллионов отметок «Мне нравится».