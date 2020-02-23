Кэти Перри потеряла сознание на съемках из-за утечки газа

Накануне с Кэти Перри произошел неприятный случай. На съемках вокального шоу певица пожаловалась на недомогание и неприятный запах газа на площадке. Вскоре знаменитость потеряла сознание.

35-летняя Кэти Перри упала в обморок, надышавшись газом. Это случилось во время съемок популярного шоу «Американский идол». Внезапно члены съемочной группы и звезды почувствовали в помещении странный запах, они тут же вызвали сотрудников пожарной службы, а сами покинули помещение.

Несмотря на оперативную реакцию, уже выйдя на улицу, Кэти пожаловалась на сильную головную боль и буквально упала к ногам пожарного. Певица пришла в себя, когда к месту прибыли сотрудники скорой помощи. «Мне нехорошо!» — закричала перед падением Перри.

Представители шоу инцидент не комментируют, а вот артистка вышла на связь с поклонниками. В личном блоге певица написала, что сейчас она себя чувствует хорошо. «Всем, кто узнавал сегодня обо мне. Не волнуйтесь, все в порядке, я просто упала», — сообщила она.

Отметим, что в начале марта у звезды запланирован концерт в Австралии. Фанаты Кэти все же переживают за нее и продолжают отправлять слова поддержки. Более того, они постоянно интересуются самочувствием артистки, ведь совсем недавно Перри рассказала о том, что ей пришлось обращаться к специалистам, чтобы справиться с психологическими проблемами.

«Я впала в депрессию и не хотела вставать с кровати. В прошлом мне удавалось преодолевать это, но в этот раз произошло то, что заставило меня упасть на большое количество лестничных пролетов вниз. Мне пришлось проделать большую умственную, духовную и эмоциональную работу», — призналась Кэти.

К слову, Перри во всем поддерживает и 43-летний актер Орландо Блум, с которым она встречается несколько лет. В 2017 году пара рассталась, однако через год возобновила отношения. 14 февраля 2019-го возлюбленные объявили о помолвке. Сейчас артисты готовятся к свадьбе, которую уже не раз откладывали.

По материалам CNN

Фото: Getty Images