Звезда «Дом-2» Сэм Селезнёв впервые стал отцом

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В красивую дату 20.02.2020 экс-участник телепроекта «Дом-2» в первый раз стал отцом. У Сэма Селезнёва родился сын, которого назвали Тимофей.

Отметим, что Сэм и его жена стараются не афишировать свою семейную жизнь. О том, что их семья ждёт пополнение, знали лишь самые близкие друзья и родственники. Стоит отметить, что в отличие от своего мужа, у которого этот ребёнок стал первым, Юля стала мамой во второй раз. У неё есть взрослая дочка.Напомним, что пара узаконила свои отношения в ноябре 2018 года. До этого они были знакомы около девяти лет, но связать свои судьбы решились лишь недавно.