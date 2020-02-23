Саша Черно помирилась с отцом

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Саша Черно и Иосиф Оганесян — одна из самых ярких пар скандальной телестройки. Они не стесняются проявлять эмоции на публике и откровенно рассказывают о проблемах, которые царят в семье. Недавно пара поженилась и теперь ждет ребенка.

В семье Саши Черно уже несколько месяцев не все спокойно — она периодически ругается с любимым мужем Иосифом Оганесяном, от которого требует то развод, то бурной любви. Да еще и с родным отцом Вадимом Олеговичем у нее не прекращается затяжной конфликт, который никак не удавалось уладить около года. Но, судя по всему, в скором времени участница скандальной телестройки сможет выдохнуть спокойно и сосредоточиться на беременности.

Черно в личном микроблоге сообщала, что после долгой разлуки встретилась с отцом и даже пообщалась с ним. В доказательство она опубликовала снимок, на котором находится в окружении других членов семьи и мужа Иосифа Оганесяна. «С папой, слава Богу, помирились, но, к сожалению, рада была сегодня видеть не всех. Не могу отойти от эмоций до сих пор. Хорошо, что по итогу мы оказались в хорошей компании близких людей», — призналась Саша.

Подробностей она не сообщила, но поклонники предположили, что мужчина решил сменить гнев на милость, ведь Черно ждет ребенка и летом впервые станет мамой — Иосиф уже сообщил, что супруга родит мальчика.

Отметим, что Саша уже не раз пыталась помириться с отцом, который фактически один воспитывал дочь, так как ее мать попала в тюрьму. Даже после освобождения Черно не стала общаться с женщиной, а когда ее спрашивают о родственнице, то она заявляет: «Для меня она умерла в шесть лет».

Вадим Олегович не был в восторге от поведения дочери и от того, что она пошла на скандальную телестройку, от чего в семье случались ссоры. Конец непониманию решил положить Оганесян, который зимой встретился с мужчиной и попытался объясниться — ведь он проигнорировал свадьбу дочери. Саша говорила, что он был сильно обижен, когда она уехала на острова, потому что выбрала не его, а любовь, но считала, что большой и серьезный разговор между родственниками может все исправить.

Поклонники уже выразили радость от того, что семья вновь воссоединилась. По их мнению, Черно правильно поступила, что помирилась с отцом — ведь он может помочь ей во время беременности, а также в последующем воспитании долгожданного малыша.

Фото: Instagram