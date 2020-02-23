США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

Власти США обвинили Россию в том, что связанные с Москвой аккаунты ведут кампанию в социальных сетях, которая призвана распространять ложные сообщения о китайском коронавирусе. Об этом пишет AFP.

По словам сотрудника американского госдепартамента Филиппа Рикера, дезинформация направлена на то, чтобы связать США с началом эпидемии. В частности, якобы активно продвигаются теории о том, что COVID-19 является биологическим оружием, созданным ЦРУ с целью ведения экономической войны с Китаем.

«Россия намерена сеять раздор и разрушать американские институты и союзы изнутри», — заявил Рикер, добавив, что злоумышленники вновь ставят под угрозу общественную безопасность, отвлекая внимание от глобальной медико-санитарной помощи.

Сотрудник госдепартамента США добавил, что фейковые российские аккаунты появились в «Твиттере», «Фейсбуке» и «Инстаграме», причем их ведут на нескольких иностранных языках.

Напомним, новый тип коронавируса был выявлен в Китае в декабре 2019 года. В течение двух месяцев им заразились более 76 тыс. человек, скончались свыше 2,3 тысячи. Пекин пообещал избавить КНР от эпидемии в течение марта.