Билайн инвестирует около млрд рублей развитие сетей стандарта в Алтайском крае

Министерство цифрового развития Алтайского края заключило соглашение с оператором связи «Билайн» (ПАО «ВымпелКом»), согласно которому компания за следующие два года предусмотрит вложение до 1,2 млрд рублей в развитие телекоммуникаций региона. Одним из приоритетных направлений для «Билайна» станет комплексное развитие сетей современного стандарта 4G.

Глава «цифрового» министерства Евгений Зрюмов подписал пятилетнее соглашение с директором восточного региона «Билайн» Ильгизом Азизовым. Договоренность предполагает, что Алтайский край станет для компании одним из приоритетных регионов присутствия, что найдет отражение в том числе в размере инвестиций. Только на развитие связи в формате 4G оператор в следующие два года намерен направить от 0,7 млрд до 1,2 млрд рублей, что позволит увеличить зону покрытия, скорости и качество. Таким образом «Билайн» намерен направлять инвестиции на развитие экономики Алтайского края за счет вложений в информационно-телекоммуникационные технологии и инфраструктуру. В том числе компания планирует участвовать в инновационных проектах — федеральном проекте «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также в пилотных проектах технической, маркетинговой направленности и других.

Ильгиз Азизов на встрече с журналистами подчеркнул, что услуги оператора в стандарте 4G доступны уже 85 % жителей Алтайского края. Он рассказал о задачах компании на следующие два года, которые планируется реализовать в рамках подписанного соглашения. «Мы продолжим инвестировать в сеть и увеличивать покрытие, чтобы абоненты получали лучший сервис. Мы пойдем в новые коттеджные поселки, мы будем строить на трассах базовые сети, чтобы обеспечить водителей скоростным Интернетом. Безусловно, Алтайский край знаменит своими курортами, поэтому мы решили, что пойдем в курортные зоны. Расширение территории покрытия 4G, непрерывный контроль качества связи — это наш вклад как в рост экономики, инвестиционной и туристической привлекательности региона, так и в личный комфорт каждого нашего абонента», — отметил Ильгиз Азизов. Также он подчеркнул, что в ближайшие два года «Билайн» начнет подключать к связи новые микрорайоны Барнаула, Бийска и Рубцовска.

Кроме того, Евгений Зрюмов отметил, что инвестиции «Билайна» позволят гражданам получать быстрый доступ к необходимым услугам государственных интернет-сервисов и наладить качественную связь с близкими. «С каждым днем возрастает потребность жителей нашего края в получении государственных услуг в электронном виде, общении с родственниками и друзьями с помощью мессенджеров, образовании на открытых Интернет-платформах. Конечно же, решить эту задачу можно в сотрудничестве с мобильными операторами при инвестировании в улучшение мобильных сетей четвертого поколения 4G. Подписание соглашения пойдет на пользу развития нашей инфраструктуры связи», — пояснил Евгений Зрюмов.

«Билайн» не первый год сотрудничает с Алтайским краем. Так, в 2019 году оператор обеспечил доступ к высокоскоростному мобильному интернету 4G в 250 населенных пунктах, а также в городах края, таких как Алейск, Белокуриха, Горняк, Заринск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Славгород, ЗАТО Сибирский, крупных райцентрах и небольших населенных пунктах. Более того, в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске и Яровом было улучшено качество и стабильность в сетях 4G. Также особое внимание при запуске сетей в прошлом году «Билайн» уделил местам притяжения туристов, например, «Бирюзовой Катуни», Ае, Уткулю, селам Алтайское и Гуселетово. В целом в прошедшем году строительство новых базовых станций, обеспечивающих связь 4G в Алтайском крае, стало одним из самых масштабных в истории территории – покрытие сети за прошедший год выросло более чем в два раза.