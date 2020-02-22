Воронежский депутат поспорил с Захаром Прилепиным о памятнике Юрию Хою

Писатель высказался против установки монумента.

21 февраля Захар Прилепин посетил Воронеж. В числе прочего писатель негативно высказался об идее появления монумента лидеру «Сектора Газа» Юрию Клинских (Хою), скончавшемуся в 2000 году. На защиту памяти о музыканте в его родном городе встал местный депутат Артем Рымарь. О заочном споре рассказал «Блокнот Воронеж».

По мнению Прилепина, при всем уважении к фанатам творчества музыканта, эпоха «Сектора Газа» ушла в прошлое. Писатель назвал ее «коротким историческим периодом страны», отметив, что через 10-15 лет уже никто не будет помнить воронежскую панк-звезду.

«В стране Высоцкого, Галича, Вертинского соседство с замечательным товарищем Хоем мне кажется несколько странноватым. У нас и Юра Шатунов популярен, и Женя Белоусов популярен покойный, «Красная плесень», «Автоматические удовлетворители». Да их стадионы слушали. Давайте везде наставим им памятники?! Мы же серьезная страна с огромным культурным наследием», — возмутился Прилепин.

По его словам, в России было множество поразительных персонажей, которым «не то, что памятника, а доски не висит на стенах».

С мнением писателя не согласился депутат фракции «Справедливая Россия» в Воронежской Городской Думе Артем Рымарь. По его мнению, народное признание и любовь к Клинских пришли естественным путем, без рекламы, продюсеров и раскрутки. Рымарь подчеркнул, что вырос на песнях Хоя.

«Люди помнят о нем после его смерти, собирают деньги на установку надгробий и памятника. Творчество Хоя неоднозначно, кому-то оно может не нравится», — отметил Рымарь.

Принять окончательное решение об установке памятника должны люди, заключил депутат.

Юрий Клинских, более известный под псевдонимом Хой, родился 27 июля 1964 года в Воронеже. В конце 1980-х он основал группу «Сектор Газа», их стиль характеризовали, как «колхозный панк». Скончался Юрий Хой 4 июля 2000 года.

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