Албайрак: Экономические меры Турции только начались

«Нам удалось добиться улучшения инфляции, обменного курса и процентных ставок, которые даже не рассматривались как возможные, но этого недостаточно, мы только начали», — цитирует Албайрака Ahval.

При этом издание отмечает, что инфляция в Турции замедлилась с 25,2% в октябре 2018 года, самого высокого уровня за последние полтора десятилетия, до 12,2% в январе. Тем временем Центральный банк снизил процентные ставки до 10,75% с 24% в июле, а правительство выпустило миллиарды лир дешёвых кредитов через государственные банки, чтобы помочь стимулировать экономическую активность.

Албайрак также заявил, что Турция введёт модель финансирования экспортёров и производителей товаров с добавленной стоимостью на основе долгосрочных кредитов в лирах. Он сказал, что вскоре ожидает улучшения в экономике, которое будет ощущаться по всей стране во всех секторах общества.

Напомним, что экономика Турции вошла в глубокий экономический спад после валютного кризиса, который разразился летом 2018 года. Правительство планирует экономический рост на 5% в этом году, цель, которую оно превысит, по словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана.