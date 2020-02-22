Шура о скандале с Водонаевой и маткапиталом: «Записали меня с этой порноактрисой»

Певец заявил, что поддерживает введение маткапитала на первого ребенка.

Не первый месяц в Сети обсуждают скандальный пост телеведущей Алены Водонаевой. 37-летняя журналистка жестко раскритиковала инициативу президента выплачивать семьям по миллиону рублей за первенца, заявив, что этим воспользуется «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки». В СМИ появилась информация, что якобы Водонаеву поддержал певец Александр Медведев (Шура). На самом ли деле артист считает, что в России начнут «рожать бомжи»?

В рубрике «Прямой эфир» Шура признался: он возмущен, что его «сложили в одну кучу с порноактрисой», получившей известность после съемок в «Доме-2». Певец категорически не согласен с Аленой Водонаевой. Более того, он уверен: всеми забытая журналистка рвется в политику и старается погромче о себе заявить на телевидении — другого объяснения ее словам певец не находит.

— Надо думать, что говоришь. Мнение свое с мамой на кухне можешь говорить, а так орать… Получается некая пропаганда у нее такая. Я только за изменения в России, тем более, все они идут в лучшую сторону, — высказался певец.

Шура не скрывает, что приветствует изменения в конституции России и искренне радуется, что правительство старается оказать материальную поддержку людям. Как рассказал артист, у него было два предложения получить ПМЖ в Америке, но он, как «исконно русский человек», уезжать из страны не собирается.