Эрдоган провёл в Стамбуле переговоры с главой ПНС Ливии

Встреча Эрдогана с Сарраджем не была предусмотрена в рабочем графике президента Турции, который был накануне распространён его администрацией, сообщает РИА Новости.

О содержании переговоров не сообщается.

ПНС Ливии ранее объявило о приостановке участия в переговорах по военным вопросам в Женеве из-за обстрела порта Триполи Ливийской национальной армией. Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара заявила, что во вторник нанесла удары по складу оружия и боеприпасов в порту ливийской столицы Триполи в ответ на нарушение прекращения огня со стороны террористических группировок. ЛНА также заявила об уничтожении прибывшего в порт Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите премьер-министр правящего в Триполи ПНС Сарадж и командующий ЛНА Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.

Главным итогом конференции стал призыв её участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА Хафтара.