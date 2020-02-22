Брак Любови Успенской и Александра Плаксина оказался фиктивным

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В прошлом году браку Любови Залмановны и бизнесмена Александра Плаксина исполнилось 30 лет. Недавно выяснилось, что в этой семье не все так радужно, как казалось еще недавно: супруги около года не живут вместе.

Успенская нелестно отзывается о муже, который, по ее словам, изрядно подпортил ей жизнь: разбаловал их единственную дочь Татьяну, а теперь якобы пытается посягнуть и на имущество. «Он разрушил меня, — откровенничала певица. — Мы постоянно ругались, у него такая черная энергетика была, что не хотелось возвращаться домой. Никому не говорила, но он уже год не живет в Москве. Он прекрасно знал, что я хочу расстаться с ним и добился того, чтобы этого не случилось. Все годы муж шантажировал меня и развращал Таню деньгами».

Звезда намеревалась развестись с нерадивым супругом, но выяснила, что ей не придется ввязываться в бумажную волокиту. Ее брак с Плаксиным оказался ненастоящим. Об этом «СтарХиту» сообщили в окружении королевы шансона. «Пара поженилась в Лас-Вегасе, где, как известно, бракосочестание не имееет юридической силы. Влюбленные могут поехать в «город грехов» и стать там мужем и женой за 15 минут, имея при себе минимум документов и несколько долларов. — рассказал источник. — Люба об этом не знала. Возможно, у нее просто не хватило времени вдаваться в такие подробности. Им надо было зарегистрироваться также в другом штате Америки или России, тогда все было бы по-честному».

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К слову, сейчас Александр проживает в США. Недавно к нему присоединилась дочь Татьяна, которой, похоже, более комфортно рядом с отцом. Успенская в свою очередь с головой ушла в работу, которая помогает ей оправиться после крупной ссоры с наследницей. «Сегодня состоялся концерт в Махачкале. Потрясающая публика, единение с залом! Как бы ни пытались очернить мое имя, любовь зрителей непоколебима! Правда, адекватность и здравый смысл всегда победят наговоры недоброжелателей! Спасибо большое всем, кто меня поддерживает, ваша любовь и вера в меня — это лучшее доказательство, что я на правильном пути!» — делилась звезда несколько дней назад в личном блоге.

Напомним, в семье Любови Залмановны разгорелся конфликт отцов и детей. Плаксина настаивала на самостоятельной жизни, в то время как певица не отпускала ее от себя. В итоге Таня сбежала из дома на несколько дней, а потом приняла участие в ток-шоу, где очернила доброе имя мамы. «Все началось, когда мне было 12-13 лет. Тогда я стала кому-то нравиться. Тут она принялась меня мучить, говорить, что я жирная и так далее. У меня развилась анорексия. Она — человек без души», — сетовала девушка.

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Чтобы найти дочь, Успенской пришлось прибегнуть к помощи частного детектива Максима Заболотного и его агентства Insider77.ru. Все обошлось: Плаксина извинилась перед мамой за содеянное, правда, позже предпочла жить вдали от нее. Что касается супруга Любови Залмановны, то он пока не комментирует скандал в семье. А ведь еще недавно миллионер охотнее общался с прессой, уверяя: в его личной жизни все хорошо. «То, что мы развелись — это всего лишь слухи. Я всегда жил на две страны, но в последнее время только два раза в год наведываюсь в Штаты по делам», — говорил предприниматель год назад.

Фото: Instagram, Legion-Media, кадр из передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» канала «Россия 1»

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