Сын Алики Смеховой Макар сломал ногу на уроке физкультуры

Артистка Алика Смехова поделилась с подписчиками в Instagram неприятной ситуацией, которая случилась с ее сыном Макаром. Мальчик сломал ногу на уроке физкультуры в школе. Поклонники посочувствовали матери двух сыновей. Они понимают, что растить будущих мужчин сложно. Правда, старший сын Смеховой Артем — уже студент. За успехи в учебе мама подарила ему поездку на Кипр. Младший же 12-летний Макар огорчил родительницу своим неудачным приземлением. Физические упражнения достаточно часто сопровождаются травмами, однако отдых от школы по этой причине не очень приятен. Особенно грустно сознавать необходимость сидеть дома накануне Дня Защитника Отечества.Смехова решила поднять сыну настроение обновкой. Примерку пришлось проводить в домашних условиях. Сотрудники магазина детской одежды пошли им навстречу и сумели угодить и матери, и мальчику. Однако щеголять в новом наряде ему пока придется только в Instagram.