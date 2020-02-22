МИД России осталось довольно позицией Гааги в деле «Украина против РФ»

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации удовлетворены решением арбитражного суда Гааги в деле «Украина против РФ». Об этом сообщается на сайте МИДа. Речь идет о деле на основании Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, инициированном Украиной в 2016 году и касающемся «защиты прав» Незалежной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

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«Российская Федерация удовлетворена тем, что принятое решение учитывает наш ключевой аргумент – за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом. Очевидно, что этому арбитражу для рассмотрения украинских претензий сначала потребовалось бы установить какое государство является прибрежным по отношению к Крыму», — говорится в сообщении МИДа РФ.

В документе также подчеркивается, что морской трибунал, сформированный для решения вопросов по толкованию и применению конвенции ОНН от 1982 года, не вправе определять принадлежность суши.

В настоящее время Россия готовит ответный меморандум, который необходимо предоставить до 20 августа 2021 года. При этом в МИДе рассчитывают, что арбитражный трибунал примет все возражения России и оставит претензии Украины без удовлетворения.