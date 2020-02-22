«Выжимают деньги». В РФ оценили учения США по ядерной атаке на Европу

МОСКВА, 22 февраля/ Радио Sputnik. Российские законодатели прокомментировали прошедшие накануне учения США по отражению ядерной атаки России на страны Европы.

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов в беседе с РИА Новости заявил, что подобные заявления Пентагона являются провокацией.

«Разумеется, это провокация. В нашей военной доктрине нет идеи применения первыми ядерного удара. Он может быть только ответным», – сказал сенатор.

При этом он заявил, что даже сами военные действия на территории Европы могут быть только ответными. Однако США и НАТО «делают вид, что не знают об этом», намекая на агрессивный характер поведения России в Европе.

«Но это не соответствует действительности. Мы готовимся исключительно к оборонительной войне», – заключил он.

Российский сенатор Алексей Пушков и вовсе усомнился в обещаниях США не размещать свои ядерные ракеты в Европе, учитывая, что имитации ядерного удара по России в ходе американских учений «предполагает наличие таких ракет на континенте».

«Верить следует не заверениям, а военным планам Пентагона. Имитация удара – верный ориентир», – написал он в Twitter.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT посчитал, что подобными учениями НАТО отрабатывает «те колоссальные деньги, которые заложены в бюджет, потому что эти военные «игры» – это естественный процесс работы НАТО».

По его мнению, сейчас США пытаются увеличить взносы других стран – членов блока в НАТО.

«Поэтому они, очевидно, показывают, что чем сильнее мы будем, тем мы больше вас защитим. У нас (у России, – ред.) оборонительная доктрина. Поэтому это (учения, – ред.) направлено на очередное давление на страны НАТО, из которых США «выжимают» очередные деньги для поддержания своего военно-промышленного комплекса», – заключил парламентарий.

Ранее представитель Пентагона заявил, что сценарий «небольших учений» включал «внештатную ситуацию в Европе, где идет война с Россией и Россия решает ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО».

На учениях была отработаны действия американских войск. Предполагается, что в сторону России при таком развитии событий должен последовать ответный ядерный удар.

Ранее радио Sputnik сообщило, что США провели учения на случай ядерной войны в Европе.