В США обе партии пытаются разыграть «российскую карту», заявили в СФ

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Республиканцы и демократы с готовностью используют «карту российского вмешательства» для победы на предстоящих президентских выборах в США, заявил РИА Новости в субботу член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия якобы пытается помочь кандидату от демократов Берни Сандерсу на выборах президента США-2020. В свою очередь с похожей информацией выступила New York Times. Однако в этом случае Россия якобы заинтересована в победе республиканца Дональда Трампа.

«Обе американские партии пытаются использовать антироссийскую истерию, разыграть «российскую карту» для победы на выборах», — отметил сенатор.

По его мнению, подобные заявления «повышают статус нашей страны, поскольку получается, что без российской поддержки там никто и выиграть выборы не может».

При этом Цеков подчеркнул, что Россия никакого отношения к избирательной кампании США не имеет, в отличие от Вашингтона, который и не скрывает вмешательства в дела других государств.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «параноидальными» сообщения о вмешательстве РФ в праймериз в США, отметив, что в Кремле ожидают роста таких «новостей» по мере приближения выборов. Таким образом он отреагировал на публикацию The New York Times, которая со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что Россия попытается помочь президенту США Дональду Трампу переизбираться на выборах в 2020 году и, в том числе, будет вмешиваться в праймериз демократов.