За 10 дней февраля на антарктическом острове растаяло 20% льда

Глобальное потепление продолжает усиливаться и теперь его результаты можно заметить невооруженным взглядом. Эта зима во многих странах была невероятно теплой. В больше части городов даже не было снега, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Особенно ученые начинают паниковать, когда речь идет об Антарктиде. Ее ледники тают с невероятной скоростью уже три года и недостаток льда не успевает перекрываться снегопадами. На данный момент в Антарктиде лето и эксперты зафиксировали рекордную температуру, которая достигла отметки в 20 градусов тепла на острове Симор.Такая температура не заставила долго ждать на последствия. Буквально за 10 дней, с 4 по 13 февраля, на острове растаяло около 20% льда. Маури Пелто, который является специалистом по льду, отметил, что настолько быстрого таяния антарктических льдов он еще никогда не видел. Такие изменения больше характерны для Аляски или же Гренландии, но не для Антарктиды. Эксперты объясняют столь стремительное потепление потоками теплого воздуха, который направляется со стороны Тихого океана. Университет Лидса предоставил данные о том, что с 1992 года по 2017, в Антарктиде растаяло примерно 3 триллиона тонн льда. Из-за этого уровень мирового океана поднялся на 8 миллиметров. Глобальное потепление является прямой угрозой для жителей прибережных районов.