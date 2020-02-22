Стоматолог рассказала, как алкоголь влияет на зубы

Россия уже давно утратила звание одной из самых пьющих стран в мире, но людей, которые любят заглядывать в рюмку, еще очень много. Речь в первую очередь не только о явных алкоголиках, которые пьют много и открыто, но и о скрытых. В современном мире алкогольные напитки люди используют как средство для расслабления и снятия стресса после тяжелого трудового дня.Россияне думают, что бокал вина, пива или слабоалкогольного коктейля зависимости не вызовет и здоровью не навредит, но ошибаются и рискуют не только здоровьем сердечно-сосудистой системы, но и зубами.Читайте на Информинг.Ру: Пластический хирург рассказал, как сделать губы пухлыми без филлеровСтоматолог Алена Антипина рассказала, в чем главная опасность. По ее словам, под воздействием алкоголя из организма вымывается кальций — основополагающий элемент здоровых зубов. Стоит ли потом удивляться, когда зубы быстро истончаются и крошатся, становятся более подвержены кариесу.

И это уже не говорят о том, что утрачивается естественную белизну. Высокое содержание в алкоголе кислот, а в дешевом красном вине еще и искусственных красителей, приводит к утрате белизны зубов. Вредные компоненты окрашивают эмаль, а кислоты еще и разрушают ее. Слабоалкогольные напитки с градусом, в том числе и модные коктейли, также таят в себе опасность. Как правило, говорит Алена Антипина, в таких напитках большое количество сахара. А он — главный виновник кариеса.По этой причине стоматолог советует не пить и сладкую газировку. Алкогольные напитки допустимо пить только по праздникам, считает врач, и не экономить на качестве, ведь от этого зависит здоровье. Яндекс Дзен