Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах»

Речь идет об организаторах беспорядков, которые произошли в поселке Новые Санжары под Полтавой.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков, которые произошли в поселке Новые Санжары под Полтавой, где местные жители забросали камнями автобус с эвакуированными из Китая украинцами.

«Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этому дикарству. Заказчики и виновные понесут ответственность», — сказал Зеленский.

По его словам, лица организаторов беспорядков в Полтавской области зафиксированы на фотографиях и видеоматериалах с камер наблюдения.

«Это известные «вирусологи мира» в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены как аграрии, выступающие против рынка земли», — уточнил он.

Украинский президент также назвал историю с коронавирусом и возвращением украинцев из Китая «очередным экзаменом для украинского общества».

Ранее Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны.