Пресс-секретарь ПСР сравнил происшествие в Ханау с фашизмом

«Наблюдаемый в Европе фашизм вместе с исламофобией, туркофобией и враждебностью к мигрантам является актуальным вопросом, рушащим все европейские ценности. В прошлом из-за него Европа пережила антисемитизм, имевший страшные последствия. Теперь она может пережить исламофобию», — написал он в своём Twitter. Он также добавил, что расизм — это «ИГИЛ (запрещена в РФ — ред.) для Европы». По его мнению, националистические, расистские и фашистские группировки ничем не отличаются от ИГИЛ, передаёт ТАСС.

Челик призвал европейские государства, в частности ФРГ, принять его слова всерьёз, а также выразил надежду на то, что власти Германии найдут и накажут лиц, причастных к убийству турецких граждан.