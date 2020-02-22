«Готов отдавать жене только 20% времени»: Стас Пьеха рассказал о своем взгляде на брак

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Популярный певец Стас Пьеха рассказал о своем взгляде на современный брак. Артисту нравится идея «гостевого» союза, позволяющего иметь личную свободу. Прежде всего, известный исполнитель считает, что существующие брачные отношения в официальном виде уходят в прошлое. Придуманные человечеством в силу различного рода реалий ограничения свободной жизни требуют пересмотра. Для Стаса Пьехи необходимо ощущение собственного пространства и времени, которыми он может распоряжаться по своему усмотрению. Певец готов помогать любимой материально и духовно, но только в пределах 20% своего времени. Поэтому так привлекательно выглядит для артиста концепция «гостевого» брака, и своими предпочтениями он честно делится с поклонниками.Наследник творческой династии говорит с подписчиками не только о свободе, но и об ответственном отношении к выбору партнера в жизни. Пьеха считает, что брак необходимо заключать только после того, как закончился «конфетно-букетный» период, когда доминирующим является влечение. Осознанность выбора станет залогом крепости союза.

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Свой первый и пока единственный брак с Натальей Горчаковой артист не расторг из-за пятилетнего сына Петра. Однако фактически супруги вместе не живут, хотя Стас Пьеха и принимает участие в воспитании ребенка.